O confronto entre Palmeiras e Corinthians pela semifinal da Libertadores de 2000 é, até hoje, lembrado como um dos maiores capítulos da história do futebol brasileiro. O clima era de tensão máxima, a rivalidade entre os clubes vivia seu auge, e a oportunidade de disputar uma final continental fez com que os nervos ficassem ainda mais à flor da pele. O que estava em jogo transcendia o esporte: era uma batalha por honra, por hegemonia e por um lugar eterno na memória dos torcedores. O Lance! relembra os 25 anos do pênalti de Marcelinho contra o Palmeiras.

25 anos do pênalti de Marcelinho

Aquela noite de 6 de junho no Estádio do Morumbi foi o cenário perfeito para uma das maiores partidas já disputadas em território nacional. Com mais de 45 mil torcedores nas arquibancadas e milhões acompanhando pela televisão, o dérbi paulista ganhou status de decisão de Copa do Mundo. De um lado, o Palmeiras de Felipão, atual campeão da América. Do outro, o Corinthians de Oswaldo de Oliveira, campeão mundial pela FIFA meses antes.

Além de toda a mística do confronto, o que se viu em campo foi um espetáculo de emoções: gols, viradas, nervosismo, pancadaria e uma disputa de pênaltis que entrou para a eternidade. E no centro da história, dois nomes que marcaram época: Marcelinho Carioca e Marcos. Um errou. O outro virou santo. O desfecho foi inesquecível.

O maior Dérbi da história: rivalidade elevada ao extremo entre Corinthians x Palmeiras

Nunca Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em clima tão quente e decisivo como naquela noite de 6 de junho de 2000. A semifinal da Libertadores colocava frente a frente os dois maiores clubes de São Paulo em uma disputa pela glória continental, com ambos vivendo grande fase e ostentando elencos estelares. O Corinthians, recém-campeão do Mundial de Clubes da FIFA, queria o título inédito da América. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, sonhava com o bicampeonato.

O clima em São Paulo era de guerra. Filas intermináveis nas bilheterias, tensão na imprensa, provocações entre torcedores e uma rivalidade que beirava o insano. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 4 a 3, em duelo eletrizante. Mas nada se compararia ao segundo capítulo dessa saga.

Primeiro tempo: emoção, equilíbrio e viradas

Logo de início, o Palmeiras mostrou que não deixaria o rival se acomodar. Aos 34 minutos, Júnior fez excelente jogada pela esquerda e cruzou para Euller abrir o placar. Cinco minutos depois, Luizão empatou para o Corinthians após escanteio de Marcelinho Carioca. A partida era intensa, com chances para os dois lados e clima tenso em campo, típico de um clássico que valia muito mais que uma vaga na final.

Segundo tempo: mais gols e mais drama

O Corinthians virou logo aos 7 minutos com outro gol de Luizão, artilheiro da competição. Mas o Palmeiras não se entregou. Com Alex comandando o meio-campo e Júnior voando pela esquerda, o time alviverde conseguiu a virada: Alex marcou aos 14, e Galeano, aos 26, fez o 3 a 2. No placar agregado, 6 a 6. Era a senha para mais uma decisão por pênaltis entre os rivais.

A decisão por pênaltis: o milagre de Marcos para o Palmeiras

Com Dida e Marcos nos gols, a disputa por pênaltis prometia ser épica. E foi. Cada jogador que se dirigia à marca da cal balançava as redes, até que Júnior fez o quinto gol palmeirense. Restava a Marcelinho Carioca, o grande símbolo do Corinthians, manter o time vivo. Ele correu, bateu forte no canto… e Marcos defendeu! A cena se eternizou: Marcos ajoelhado, braços erguidos, comemorando a classificação. Era o “São Marcos”, herói palmeirense mais uma vez.

O que veio depois: consequências da batalha

O Palmeiras avançou à final, mas perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis. Aquele foi o último grande ato da geração comandada por Felipão, que logo se desfez. Já o Corinthians mergulhou em crise, fracassou na Copa João Havelange e demoraria 12 anos para, enfim, conquistar a tão sonhada Libertadores, em 2012, contra o mesmo Boca Juniors.

Um clássico para a eternidade entre Palmeiras x Corinthians

A vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na Libertadores de 2000 é considerada por muitos como o maior Dérbi da história. Não apenas pelos ingredientes técnicos, mas pelo enredo, pela dramaticidade, pela rivalidade e pelo momento. Foi um jogo que virou lenda. E o pênalti perdido por Marcelinho, defendido por Marcos, tornou-se símbolo eterno desse capítulo inesquecível do futebol brasileiro.

Ficha técnica

Competição: Copa Libertadores da América 2000 – Semifinal (jogo de volta) Data: 6 de junho de 2000 Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP), Brasil Árbitro: Edílson Pereira de Carvalho (BRA) Público estimado: 45.950 torcedores

Palmeiras: Marcos; Rogério, Argel, Roque Júnior e Júnior; César Sampaio (Tiago), Galeano e Alex; Pena (Luiz Cláudio), Marcelo Ramos e Euller (Asprilla). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Corinthians: Dida; Daniel (Índio), Fábio Luciano, Adílson e Kléber; Vampeta, Edu, Marcelinho Carioca e Ricardinho; Edílson e Luizão (Dinei). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Gols:

Euller (Palmeiras), aos 34’ do 1º tempo

Luizão (Corinthians), aos 39’ do 1º tempo

Luizão (Corinthians), aos 7’ do 2º tempo

Alex (Palmeiras), aos 14’ do 2º tempo

Galeano (Palmeiras), aos 26’ do 2º tempo

Pênaltis: Palmeiras 5x4 Corinthians

Convertidos – Palmeiras: Marcelo Ramos, Roque Júnior, Alex, Asprilla e Júnior.

Convertidos – Corinthians: Ricardinho, Fábio Luciano, Edu e Índio.

Desperdiçado – Corinthians: Marcelinho Carioca (defendido por Marcos).