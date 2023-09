O Fluminense conta com Germán Cano no ataque, que tem nove gols marcados na Libertadores e é o artilheiro da competição. Desde que chegou no clube, o camisa 14 vem sendo o grande protagonista da equipe e já tem 77 gols marcados com a camisa do Tricolor. O argentino é o 3º maior goleador estrangeiro na história do Time de Guerreiros.