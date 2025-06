Tiago Nunes fecha com novo clube e encara gigante brasileiro na Libertadores

A Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, Equador, anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, a contratação do técnico brasileiro Tiago Nunes. O clube confirmou o acerto que marca o retorno do treinador ao futebol sul-americano, após suas passagens por clubes no Brasil. O time equatoriano enfrenta o Botafogo nas oitavas da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Eliminatórias: confira a tabela e o simulador do qualificatório sul-americano

Com histórico de trabalhos em equipes de destaque no futebol brasileiro, como Corinthians, Grêmio, Ceará e Botafogo, Tiago Nunes também possui experiência internacional, tendo comandado o Sporting Cristal, do Peru. Sua trajetória inclui a conquista da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR em 2018 e a Copa do Brasil em 2019.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fala de Tiago Nunes

- É um grande orgulho chegar a este lugar. Estamos prontos para dar tudo por essas cores. Vamos trabalhar com paixão, competir com tudo e sonhar sempre — e sonhar grande.

continua após a publicidade

➡️ Rizek manda recado após estreia de Ancelotti em Equador x Brasil: ‘Deu a lógica’

O anúncio formal encerra as especulações sobre o novo comandante da equipe equatoriana, que buscava um nome para a sequência da temporada e para as competições continentais. A expectativa é que Tiago Nunes implemente sua filosofia de jogo, conhecida pela intensidade e organização tática, para guiar a LDU aos seus objetivos. A chegada do treinador brasileiro representa um novo capítulo para o time de Quito, que aposta em sua experiência para alcançar bons resultados no cenário nacional e internacional.