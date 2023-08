O Racing recebe o Boca, nesta quarta-feira (30), às 21h30, para decidir quem avança para as semifinais da Libertadores. A primeira partida, na Bombonera, terminou 0 a 0. Agora, os dois times argentinos duelam no Estádio Presidente Perón, casa do Racing, para saber quem enfrenta Palmeiras ou Deportivo Pereira.