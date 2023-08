É dia de Libertadores! O Internacional recebe o Bolívar (BOL) nesta terça-feira, às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final. Como venceu na ida, na Bolívia, por 1 a 0, o Colorado joga por um empate para avançar às semifinais do torneio. Caso avance, o time gaúcho vai enfrentar o vencedor de Olimpia x Fluminense. Confira o chaveamento do torneio.