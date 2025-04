Pelo Grupo A da Copa Libertadores, o Estudiantes de La Plata largou na frente ao derrotar o Carabobo por 2 a 0, na noite desta terça-feira (1º), o primeiro dia de jogos da competição. O jogo ocorreu no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela, pela chave do atual campeão da competição, o Botafogo.

Os gols foram marcados por Santiago Núñez e Ascacíbar, com este último convertendo um pênalti. A expulsão de um jogador do Carabobo facilitou a vitória do time argentino. Este resultado coloca o Estudiantes em uma posição favorável no grupo, que além do Botafogo, conta com a Universidad de Chile. Estas equipes se enfrentarão nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago, completando a primeira rodada do grupo.

Como foram os gols

O primeiro gol surgiu de uma jogada aérea no final do primeiro tempo, com Núñez cabeceando para o gol. Na segunda etapa, após a expulsão de Tortolero do Carabobo, Ascacíbar ampliou a vantagem com um pênalti. A derrota coloca o Carabobo em uma situação complicada no grupo, especialmente com a ausência de Tortolero na próxima partida contra o Botafogo.

O que vem por aí

O próximo jogo do Estudiantes será contra a Universidad de Chile. A partida acontecerá no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, no dia 8 de abril, às 21h30 (de Brasilia). O Carabobo, por sua vez, buscará se recuperar da derrota em casa enfrentando o Botafogo, no Nilton Santos.