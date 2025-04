O São Paulo desembarcou na cidade de Córdoba, Argentina na noite dessa terça-feira (1). O time chegou ao hotel perto das 20h (de Brasília) e ficará concentrado desde já para o jogo de quarta-feira (2), contra o Talleres. O elenco embarcou logo após o treino.

Oscar viajou com o São Paulo para Córdoba, na Argentina, e deve ser opção para a estreia do time. Ao que tudo indica, as chances maiores são do atleta começar no banco de reservas.

O atleta ficou fora do jogo contra o Sport por conta de uma lesão leve na coxa. Alguns jogadores da base, como Matheus Alves e Lucas Ferreira, também viajaram para a Argentina.

O São Paulo enfrenta o Talleres às 21h30 (de Brasília), no Mario Alberto Kempes, Córdoba. O time retorna, também em voo fretado, logo após o término do confronto.

Veja a provável escalação do São Paulo

Pensando em um cenário com Oscar no banco, uma provável escalação do São Paulo pode ser composta por Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri.

