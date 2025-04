Com hat-trick, Cerro Porteño vence e lidera grupo do Palmeiras na Libertadores

O Cerro Porteño venceu o Bolívar por 4 a 2, nesta terça-feira (1), na estreia da Libertadores. Jonatan Torres, três vezes, e Morel fizeram os gols dos paraguaios, enquanto Ramiro Vaca marcou duas vezes para os bolivianos. O confronto foi no Nueva Olla, em Assunção.

Com a vitória, o time paraguaio sai na frente e lidera o Grupo G da Libertadores. O Palmeiras estreia na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Peru.

Como foi o jogo?

A estrela do confronto foi Jonatan Torres. O atacante paraguaio se destacou e marcou um hat-trick, mas a vitória não veio fácil. O Bolívar abriu o placar aos 17 minutos. Ramiro Vaca aproveitou vacilo do Cerro Porteño e finalizou dentro da área para marcar o primeiro gol do jogo.

Em desvantagem, os donos da casa melhoraram no confronto e ficaram perto de empatar em finalização do lateral-esquerdo Guillermo Benítez, defendida por Lanzillota. O gol dos paraguaios saiu nos acréscimos do primeiro tempo, Jonatan Torres arriscou de fora da área e empatou o duelo.

A volta do intervalo foi com domínio do Cerro Porteño. Jonatan Torres fez boa jogada, chutou de dentro da área e virou o placar. Os paraguaios passaram a dominar o confronto e o atacante marcou o hat-trick aos 15 minutos, de cabeça.

Melhor na partida, Cerro Porteño transformou o placar em goleada aos 26 minutos, com finalização de Morel dentro da área. A equipe administrou a vantagem até os acréscimos, quando Ramiro Vaca marcou de falta e diminuiu o placar para 4 a 2 para os paraguaios.

Jonatan Torres marcou três gols para o Cerro Porteño (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O que vem por aí?

O Cerro Porteño enfrenta o Palmeiras na segunda rodada da Libertadores. A partida será no dia 9 de abril, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo é marcado por um conflito fora de campo após caso de racismo da torcida paraguaia contra Luighi, atleta do Verdão, em confronto pela Libertadores Sub-20, em março.