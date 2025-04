Ficha Técnica VEL PEN Libertadores 1ª rodada - Grupo H Data e Hora Quarta-feira (2), às 19h (de Brasília) Local Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG) Árbitro Raphael Claus Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Guilherme Dias Camilo Var Rodolpho Toski Marques Onde assistir

Vélez Sarsfield e Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG), em jogo válido pela primeira rodada do grupo H da Libertadores. As duas equipes se qualificaram ao estágio atual sem precisar dos jogos preliminares, mas vivem fase turbulenta nas ligas nacionais. Os argentinos, que passaram por troca recente no comando, ocupam a antipenúltima posição do grupo B de seu campeonato, enquanto os uruguaios, em nono no Apertura local, venceram apenas uma partida das últimas oito. O confronto terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Peñarol

1ª rodada - Grupo H - Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Guilherme Dias Camilo (auxiliares); Bruno Arleu de Araújo (quarto árbitro); Rodolpho Toski Marques e Rodrigo Nunes de Sá (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VÉLEZ SARSFIELD (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)

Tomás Marchiori; Elias Gómez, Valentín Gómez, Emanuel Mammana e Jano Gordon; Claudio Baeza, Agustín Bouzat e Francisco Pizzini; Álvaro Montoro, Maher Carrizo e Braian Romero



PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Guillermo de Amores; Camilo Mayada, Javier Méndez, Juanma Rodríguez e Lucas Hernández; Rodrigo Pérez e Leandro Umpierrez; Javier Cabrera, David Terans e Diego García; Alexander Machado

