Palmeiras tem três indicados ao prêmio Rei da América

O zagueiro Gustavo Gómez e os atacantes Flaco López e Vitor Roque integram lista com 14 nomes

Vitor Roque, do Palmeiras, comemora gol contra o Santos (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)
imagem cameraVitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/Mochila Press/Gazeta Press)
O Palmeiras teve três jogadores selecionados para a disputa do Rei da América 2025, premiação organizada pelo jornal El País, do Uruguai, que elege o principal destaque do futebol do continente.

O zagueiro e capitão Gustavo Gómez e os atacantes Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do clube no ano, aparecem entre os indicados. A lista, formada por 14 nomes, conta com outros cinco atletas do futebol brasileiro, todos do Flamengo.

O Lanús, atual campeão da Sul-Americana, tem três atletas indicados. A lista também inclui jogadores de peso, como os argentinos Lionel Messi (Inter Miami), Leandro Paredes (Boca Juniors) e Ángel Di María (Rosario Central).

O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia, é o atual detentor da premiação. Campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo clube carioca, recebeu 52% do total de votos na eleição realizada por jornalistas selecionados.

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Os atacantes do Palmeiras Flaco López e Vitor Roque foram selecionados para disputar o prêmio de Rei da América (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Jogadores que concorrem ao Rei da América

  • Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo)
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
  • Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras)
  • Vitor Roque (Brasil/Palmeiras)
  • Agustín Rossi (Argentina/Flamengo)
  • Danilo (Brasil/Flamengo)
  • Bruno Henrique (Brasil/Flamengo)
  • Pedro (Brasil/Flamengo)
  • Flaco López (Argentina/Palmeiras)
  • Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors)
  • Ángel Di María (Argentina/Rosario Central)
  • Marcelino Moreno (Argentina/Lanús)
  • Eduardo Salvio (Argentina/Lanús)
  • Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)

