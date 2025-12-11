Palmeiras tem três indicados ao prêmio Rei da América
O zagueiro Gustavo Gómez e os atacantes Flaco López e Vitor Roque integram lista com 14 nomes
O Palmeiras teve três jogadores selecionados para a disputa do Rei da América 2025, premiação organizada pelo jornal El País, do Uruguai, que elege o principal destaque do futebol do continente.
O zagueiro e capitão Gustavo Gómez e os atacantes Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do clube no ano, aparecem entre os indicados. A lista, formada por 14 nomes, conta com outros cinco atletas do futebol brasileiro, todos do Flamengo.
O Lanús, atual campeão da Sul-Americana, tem três atletas indicados. A lista também inclui jogadores de peso, como os argentinos Lionel Messi (Inter Miami), Leandro Paredes (Boca Juniors) e Ángel Di María (Rosario Central).
O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia, é o atual detentor da premiação. Campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo clube carioca, recebeu 52% do total de votos na eleição realizada por jornalistas selecionados.
Jogadores que concorrem ao Rei da América
- Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras)
- Vitor Roque (Brasil/Palmeiras)
- Agustín Rossi (Argentina/Flamengo)
- Danilo (Brasil/Flamengo)
- Bruno Henrique (Brasil/Flamengo)
- Pedro (Brasil/Flamengo)
- Flaco López (Argentina/Palmeiras)
- Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors)
- Ángel Di María (Argentina/Rosario Central)
- Marcelino Moreno (Argentina/Lanús)
- Eduardo Salvio (Argentina/Lanús)
- Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)
