Palmeiras segue sem resposta de Lomba e tem planejamento para o gol em aberto

O Palmeiras ainda aguarda resposta de Marcelo Lomba após oferecer extensão de contrato ao goleiro, válida até dezembro de 2026. O contrato atual do jogador com o clube se encerra ao fim do ano.

Com isso, o planejamento da diretoria em conjunto com a comissão técnica para o setor segue em aberto. Atualmente, Carlos Miguel ocupa a posição de titular após lesão de Weverton, que aparece como segunda opção.

Marcelo Lomba, por sua vez, aparece no fim da fila. Em 2025, atuou em seis partidas, incluindo a vitória por 3 a 1, de virada, sobre o Ceará, na despedida do clube na temporada.

O goleiro é hoje um dos atletas mais experientes do elenco alviverde, e o clube o vê como uma liderança silenciosa no CT, mesmo com a baixa minutagem em campo. Ao todo, soma 28 partidas pelo Palmeiras e seis títulos, entre eles dois Campeonatos Brasileiros.

Caso Marcelo Lomba não renove contrato com o Palmeiras, a tendência é que Aranha, jovem formado nas categorias de base, ganhe maior protagonismo no elenco profissional.

O goleiro Marcelo Lomba durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol, CT do clube (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Weverton continua no planejamento do Palmeiras

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras segue com Weverton dentro do planejamento para 2026 e não tem intenção de negociar o jogador, apesar de investidas de clubes do futebol brasileiro, incluindo o Grêmio.

Assim como Lomba, o goleiro é uma das lideranças do vestiário, que perdeu algumas de suas referências após a reformulação do elenco no fim de 2024.

