Botafogo e São Paulo torcem por viradas de Cruzeiro e Fluminense na Copa do Brasil

Botafogo e São Paulo já estão de férias, mas vão ter pelo que torcer neste domingo (14). Além da disputa pelo título, as semifinais da Copa do Brasil atraem olhares daqueles que esperam a definição da vaga restante na Libertadores de 2026, que pode ser definida antes mesmo da decisão. Para isso, Cruzeiro e Fluminense precisam reverter as desvantagens nos jogos de volta.

Ainda na luta pelo troféu do mata-mata nacional, Raposa e Tricolor já estão garantidos na próxima edição da Libertadores via Brasileirão; as equipes terminaram o torneio em terceiro e quinto lugar, respectivamente. Desta forma, caso um dos clubes conquiste a Copa do Brasil, abre-se mais uma vaga no Campeonato Brasileiro.

Nesse cenário, os clubes afetados seriam exatamente Botafogo e São Paulo, sexto e oitavo colocados do Brasileirão. Com o atual G-7 — que já tem vaga extra por conta do título do Flamengo na Liberta —, o Glorioso está confirmado nos playoffs da competição continental, enquanto o Soberano tem vaga garantida apenas na Sul-Americana. Em caso de G-8, os cariocas iriam direto para a fase de grupos, enquanto os paulistas herdariam um lugar nas fases eliminatórias.

Por isso, Alvinegro e Tricolor Paulista torcem por um título de Cruzeiro ou Fluminense. A situação, no entanto, pode se resolver antes mesmo de conhecermos o campeão: se ambos times chegarem juntos à final, a vaga extra automaticamente vai para o Campeonato Brasileiro; se forem eliminados neste domingo (14), acabam as chances de Botafogo e São Paulo.

Cruzeiro e Fluminense buscam viradas na Copa do Brasil

Apesar da torcida extra de alvinegros e tricolores paulistas, Cruzeiro e Fluminense estão em contexto adverso nas semifinais da Copa do Brasil. Ambos perderam os jogos de ida para Corinthians e Vasco, respectivamente, e vão precisar de uma reviravolta no placar agregado para avançar à decisão.

O Cabuloso encara o Timão às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e terá de reverter o 1 a 0 conquistado pelos paulistas em pleno Mineirão. Do outro lado da chave, às 20h30, o Flu mais uma vez enfrenta o Vasco no Maracanã após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida.

