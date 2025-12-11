CBF faz mudança, e Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026

A Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores a partir do próximo ano. Para isso acontecer, a CBF irá tirar uma das seis vagas à competição continental que até 2025 eram garantidas via Brasileirão.

Os clubes da Série A foram informados sobre a mudança nesta quinta-feira (11). Os dirigentes estão reunidos na CBF para o Conselho Técnico da Série A de 2026, cuja primeira rodada acontecerá no final de semana de 28 de janeiro.

Apesar do aumento do número de vagas à Libertadores via Copa do Brasil, ainda não há uma definição sobre se ela será direta (já para a fase de grupos) ou indireta (para a fase prévia). A CBF também estuda como será feita a distribuição das vagas caso um ou os dois finalistas da Copa já tenham garantido uma vaga na competição continental via Brasileirão.

A intenção da CBF com a mudança é dar um peso ainda maior à Copa do Brasil, que foi ampliada com a mudança no calendário do futebol brasil. No próximo ano, a competição contará com 126 clubes, ante 92 da edição deste ano.

Até hoje, apenas o campeão da Copa do Brasil garante vaga na Libertadores do ano seguinte, o que tira um pouco do interesse dos clubes principalmente nas fases prévias. O principal atrativo acabava sendo financeiro; o campeão da Copa do Brasil deste ano vai levar R$ 77,1 milhões, fora o montante acumulado nas fases anteriores.

Tradicionalmente marcado para fevereiro ou março do ano de disputa da competição, o Conselho Técnico da Série A foi antecipado para dezembro, portanto ainda na temporada anterior, por causa da mudança do calendário do futebol nacional.