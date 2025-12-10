Conmebol define data do sorteio das fases preliminares da Libertadores 2026
Conmebol apresenta definições que abrem a disputa continental do próximo ano
A Conmebol divulgou a data e o horário do sorteio da fase preliminar da Libertadores da América. A cerimônia será realizada no dia 18 de dezembro, às 12h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, sede da entidade máxima do futebol sul-americano.
Nesta primeira etapa da Libertadores, apenas os confrontos iniciais das três fases preliminares serão sorteados. A fase de grupos e os demais chaveamentos terão data posterior para definição.
No momento, os dois brasileiros garantidos na fase preliminar da Libertadores são Bahia e Botafogo. No entanto, a final da Copa do Brasil pode alterar os classificados. Caso a decisão seja entre Cruzeiro e Fluminense, o Botafogo avançaria diretamente para a fase de grupos, e o São Paulo herdaria a vaga na fase preliminar.
No total, 38 equipes já asseguraram presença na Libertadores de 2026, que contará com 47 participantes.
As equipes gigantes fora do Brasil que estarão presentes na edição de 2026 são: Boca Juniors, Cerro Porteño, Peñarol e Nacional; além do Independiente del Valle, conhecido por dificultar a vida dos times brasileiros nos últimos anos.
Veja abaixo os classificados para Conmebol Libertadores
Brasil 🟢🟡
- Bahia
- Botafogo
- Brasil
- Cruzeiro
- Flamengo
- Fluminense
- Mirassol
- Palmeiras
Argentina 🔵⚪
- Argentinos Juniors
- Boca Juniors
- Independiente Rivadavia
- Lanús
- Platense
- Rosario Central
Bolívia 🔴🟡🟢
- Always Ready
- Bolívar
- The Strongest
Chile 🔴⚪🔵
- Coquimbo Unido
- O'Higgins
- Universidad Católica
Colômbia 🔵🟡🔴
- Independiente Santa Fé
Equador 🔵🟡🔴
- Independiente del Valle
- Universidad Católica
Paraguai 🔴⚪🔵
- 2 de Mayo
- Cerro Porteño
- Guarani
- Libertad
Peru 🔴⚪
- Alianza Lima
- Cusco
- Sporting Cristal
- Universitario
Uruguai 🔵⚪
- Juventud
- Liverpool
- Nacional
- Peñarol
Venezuela 🔵🟡🔴
- Carabobo
- Deportes La Guaira
- Deportivo Táchira
- Universidad Central de Venezuela
Ausência na Libertadores
Entre os já classificados, uma ausência se destaca: o River Plate. O clube argentino não conquistou uma das sete vagas de seu país e ficará de fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014, e vai disputar no a Sul-Americana no ano que vem.
