Conmebol define data do sorteio das fases preliminares da Libertadores 2026

Conmebol apresenta definições que abrem a disputa continental do próximo ano

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
17:01
Taça da Libertadores da América (Foto: Luis Acosta/AFP)
Taça da Libertadores da América (Foto: Luis Acosta/AFP)
A Conmebol divulgou a data e o horário do sorteio da fase preliminar da Libertadores da América. A cerimônia será realizada no dia 18 de dezembro, às 12h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, sede da entidade máxima do futebol sul-americano.

Nesta primeira etapa da Libertadores, apenas os confrontos iniciais das três fases preliminares serão sorteados. A fase de grupos e os demais chaveamentos terão data posterior para definição.

No momento, os dois brasileiros garantidos na fase preliminar da Libertadores são Bahia e Botafogo. No entanto, a final da Copa do Brasil pode alterar os classificados. Caso a decisão seja entre Cruzeiro e Fluminense, o Botafogo avançaria diretamente para a fase de grupos, e o São Paulo herdaria a vaga na fase preliminar.

No total, 38 equipes já asseguraram presença na Libertadores de 2026, que contará com 47 participantes.

As equipes gigantes fora do Brasil que estarão presentes na edição de 2026 são: Boca JuniorsCerro PorteñoPeñarol e Nacional; além do Independiente del Valle, conhecido por dificultar a vida dos times brasileiros nos últimos anos.

Veja abaixo os classificados para Conmebol Libertadores

Brasil 🟢🟡

  1. Bahia
  2. Botafogo
  3. Brasil
  4. Cruzeiro
  5. Flamengo
  6. Fluminense
  7. Mirassol
  8. Palmeiras

Argentina 🔵⚪

  • Argentinos Juniors
  • Boca Juniors
  • Independiente Rivadavia
  • Lanús
  • Platense
  • Rosario Central

Bolívia 🔴🟡🟢

  1. Always Ready
  2. Bolívar
  3. The Strongest

Chile 🔴⚪🔵

  • Coquimbo Unido
  • O'Higgins
  • Universidad Católica

Colômbia 🔵🟡🔴

  • Independiente Santa Fé

Equador 🔵🟡🔴

  • Independiente del Valle
  • Universidad Católica

Paraguai 🔴⚪🔵

  • 2 de Mayo
  • Cerro Porteño
  • Guarani
  • Libertad

Peru 🔴⚪

  • Alianza Lima
  • Cusco
  • Sporting Cristal
  • Universitario

Uruguai 🔵⚪

  1. Juventud
  2. Liverpool
  3. Nacional
  4. Peñarol

Venezuela 🔵🟡🔴

  • Carabobo
  • Deportes La Guaira
  • Deportivo Táchira
  • Universidad Central de Venezuela
Flamengo conquistou a Libertadores e garantiu vaga no Mundial de Clubes
Flamengo é o atual campeão da Libertadores. (Foto; Luis ACOSTA / AFP)

Ausência na Libertadores

Entre os já classificados, uma ausência se destaca: o River Plate. O clube argentino não conquistou uma das sete vagas de seu país e ficará de fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014, e vai disputar no a Sul-Americana no ano que vem.

