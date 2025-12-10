A Conmebol divulgou a data e o horário do sorteio da fase preliminar da Libertadores da América. A cerimônia será realizada no dia 18 de dezembro, às 12h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, sede da entidade máxima do futebol sul-americano.

Nesta primeira etapa da Libertadores, apenas os confrontos iniciais das três fases preliminares serão sorteados. A fase de grupos e os demais chaveamentos terão data posterior para definição.

No momento, os dois brasileiros garantidos na fase preliminar da Libertadores são Bahia e Botafogo. No entanto, a final da Copa do Brasil pode alterar os classificados. Caso a decisão seja entre Cruzeiro e Fluminense, o Botafogo avançaria diretamente para a fase de grupos, e o São Paulo herdaria a vaga na fase preliminar.

No total, 38 equipes já asseguraram presença na Libertadores de 2026, que contará com 47 participantes.

As equipes gigantes fora do Brasil que estarão presentes na edição de 2026 são: Boca Juniors, Cerro Porteño, Peñarol e Nacional; além do Independiente del Valle, conhecido por dificultar a vida dos times brasileiros nos últimos anos.

Veja abaixo os classificados para Conmebol Libertadores

Brasil 🟢🟡

Bahia Botafogo Brasil Cruzeiro Flamengo Fluminense Mirassol Palmeiras

Argentina 🔵⚪

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Lanús

Platense

Rosario Central

Bolívia 🔴🟡🟢

Always Ready Bolívar The Strongest

Chile 🔴⚪🔵

Coquimbo Unido

O'Higgins

Universidad Católica

Colômbia 🔵🟡🔴

Independiente Santa Fé

Equador 🔵🟡🔴

Independiente del Valle

Universidad Católica

Paraguai 🔴⚪🔵

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guarani

Libertad

Peru 🔴⚪

Alianza Lima

Cusco

Sporting Cristal

Universitario

Uruguai 🔵⚪

Juventud Liverpool Nacional Peñarol

Venezuela 🔵🟡🔴

Carabobo

Deportes La Guaira

Deportivo Táchira

Universidad Central de Venezuela

Ausência na Libertadores

Entre os já classificados, uma ausência se destaca: o River Plate. O clube argentino não conquistou uma das sete vagas de seu país e ficará de fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014, e vai disputar no a Sul-Americana no ano que vem.