Palmeiras atualiza condição de Paulinho durante férias do elenco

Paulinho e os demais atletas lesionados do Palmeiras seguem em processo de recuperação física na Academia de Futebol, sob a supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

O quarteto formado por Lucas Evangelista, Figueiredo, Felipe Anderson e o camisa 10 seguirá cronograma personalizado até o dia 23 de dezembro. O restante do elenco alviverde retorna às atividades apenas no dia 4 de janeiro.

- Paulinho se encontra aproximadamente com quatro meses e meio de pós-operatório, de uma revisão de uma fratura por estresse da tíbia. Isto é um período digamos curto para o processo de recuperação dele, a gente sabia quando entrou neste novo procedimento que seria um período maior de recuperação - afirmou Pedro Pontin, coordenador médico do Palmeiras.

- Felizmente segue uma excelente evolução, o atleta está em uma fase de evolução na fisioterapia, porém, no início da temporada vamos estar em um intervalo que consideramos um período de cicatrização. A primeira é a cicatrização plena do osso, que está caminhando para isso, atingir a forma física plena para depois começar a transição física. Estamos otimistas quanto ao retorno em boas condições, mas sabemos que precisa ter a cautela necessária - completou.

Com o calendário de 2026 lotado devido à realização da Copa do Mundo, o Palmeiras estreia na temporada no dia 11 de janeiro, uma semana após retornar aos treinamentos. O primeiro confronto será contra a Portuguesa, fora de casa, pela estreia do clube no Paulistão.

A primeira partida como mandante ocorre três dias depois, diante do Santos. No entanto, o Palmeiras mandará seus jogos na Arena Barueri, já que o Allianz Parque passa por obras para a troca do gramado sintético. A previsão de retorno ao estádio é para o fim de fevereiro.

Paulinho em trabalho de recuperação física no CT do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)

