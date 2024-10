Rio de Janeiro ultrapassou São Paulo e é a cidade brasileira com mais finais consecutivas em Libertadores (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a classificação do Botafogo para a final da Libertadores, o Rio de Janeiro se tornou a cidade brasileira com mais finalistas consecutivos na história da competição. A capital fluminense conta com participantes na grande decisão desde 2021, quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras.

De lá para cá, o Flamengo voltou a estar entre os finalistas em 2022 e se consagrou como campeão da Libertadores. Em 2023, o Fluminense superou o Boca Juniors na final. Agora, o Botafogo enfrentará o Atlético-MG.

Para chegarem na final, Botafogo e Atlético-MG eliminaram o Peñarol e o River Plate, respectivamente. Os cariocas perderam se aproveitaram da grande vantagem feita no primeiro jogo. Os mineiros também se classificaram graças ao bom resultado na primeira partida das semifinais.

A final entre Botafogo e Atlético-MG representa a 16ª decisão consecutiva inédita. Os times se enfrentam no dia 30, em horário a ser confirmado. A partida será no Estádio Monumental De Núñez, a casa do River Plate.

Cidades brasileiras com finalistas na Libertadores

RIO DE JANEIRO (4)

Flamengo (2021 e 2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024)

SÃO PAULO (3)

São Paulo (1992, 1993 e 1994)

SÃO PAULO (2)

Palmeiras (1999 e 2000)

São Paulo (2005 e 2006)

Palmeiras (2020 e 2021)

SANTOS (2)

Santos (1962 e 1963)

PORTO ALEGRE (2)

Internacional (2006) e Grêmio (2007)

(2006) e (2007) Grêmio (1983 e 1984)

Belo Horizonte (2)

Cruzeiro (1976 e 1977)