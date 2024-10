Entenda por que Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão terá público reduzido

Palmeiras e Botafogo disputam o título do Brasileirão pela segunda temporada consecutiva (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

A partida entre Palmeiras e Botafogo, primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, terá capacidade de público reduzida no Allianz Parque. Marcado para o dia 26 de novembro, o confronto ocorrerá um dia antes do show do cantor Roberto Carlos.

Com isso, o clube paulista não contará com as arquibancadas do Gol Norte da arena, algo que já se repetiu nesta edição da competição nacional. Anteriormente, a partida entre as equipes estava agendada para o primeiro dia 1º de dezembro, mas, com a iminente classificação do Glorioso à final da Libertadores, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) precisou modificar o calendário.

A solução encontrada pela federação, que enfrenta dificuldades para achar datas, foi antecipar o duelo. Vale lembrar que, no início do campeonato, a CBF precisou reagendar outros compromissos, principalmente aqueles envolvendo Grêmio e Internacional, devido à tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul.

Líder e vice-líder do Brasileirão, Botafogo e Palmeiras estão separados por apenas três pontos na tabela de classificação e ainda têm outros compromissos antes da "decisão". O clube carioca se divide entre dois torneios, enquanto a equipe de Abel Ferreira se concentra apenas na competição nacional.

Antes de encarar o Botafogo, o Palmeiras enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, além de ter partidas contra Bahia e Atlético-GO fora de casa e Grêmio em seu estádio. Ademais, haverá uma pausa para a Data Fifa, entre 13 e 21 de novembro, para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Botafogo em partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

