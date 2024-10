Botafogo precisa quebrar escrita para ser campeão da Libertadores

Thiago Almada comemorando gol em Peñarol x Botafogo (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo vai precisar quebrar escrita para ser campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez na sua história. O Alvinegro venceu o Peñarol no agregado por 6 a 3 e vai enfrentar o Atlético-MG na grande final da competição, no Monumental de Núñez.

O próximo passo agora é erguer a taça e conquistar a Glória Eterna. Mas para isso, além de toda dificuldade natural de um título dessa expressão, o Alvinegro vai precisar superar escrita. Todos os times brasileiros que venceram o River Plate na semifinal da Libertadores, foram campeões em seguida.

Esse é o caso do Atlético-MG. O Galo bateu os argentinos por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, e empatou em 0 a 0 no Monumental, palco da final. Com isso, o clube mineiro carrega essa superstição histórica ao seu favor.

Botafogo precisa superar escrita estabelecida pelos times abaixo

VASCO

Em 1998, o Vasco venceu o Barcelona (EQU) por 2 a 1 no agregado e conquistou a única Libertadores de sua história. Na semifinal, o Cruzmaltino superou o River Plate com o famoso gol do Juninho e deu início a superstição.

PALMEIRAS

Um ano depois, em 1999, mais um brasileiro campeão da Libertadores, mais um brasileiro vencendo o River Plate na semifinal. Dessa vez o Palmeiras fez 3 a 1 no agregado antes de vencer o Deportivo Cali na final, na decisão por pênaltis.

SÃO PAULO

A final brasileira entre São Paulo e Athletico-PR em 2005 não foi capaz de quebrar essa escrita. O Tricolor passou pelos argentinos na semifinal, assim como Palmeiras e Vasco, e levou o título de campeão da América mais uma vez

PALMEIRAS

O episódio mais recente é o do Palmeiras, campeão em 2020. Outra final brasileira. O Alviverde mais uma vez eliminava o River Plate na semi, dessa vez para encontrar o Santos na final, que - coincidentemente - tinha batido o Boca Juniors.

