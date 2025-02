Libertadores: confira os resultados desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (19), três jogos movimentaram a segunda fase preliminar da Libertadores. O Boston River garantiu uma importante vitória sobre o Ñublense por 1 a 0, em Montevidéu.

continua após a publicidade

➡️ Ramón Díaz aponta motivo para empate frustrante do Corinthians

O gol da partida foi marcado por Juan Gutiérrez, de pênalti, aos 31 minutos do segundo tempo. As duas equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, no Chile, e o time uruguaio terá a vantagem do empate para avançar à terceira fase classificatória. O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Bahia e The Strongest.

Em outro jogo da noite, o Barcelona de Guayaquil saiu na frente no duelo equatoriano contra o El Nacional. O time venceu por 1 a 0 em Quito, com um gol contra de Charles Vélez. As equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, em Guayaquil, e o vencedor deste confronto avançará para enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e Universidad Central.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians, por sua vez, estreou na Libertadores com um empate em 1 a 1 contra a Universidad Central da Venezuela, em Caracas. O Timão abriu o placar com André Carrillo e dominou o primeiro tempo, mas diminuiu o ritmo no segundo, permitindo que os donos da casa crescessem no jogo.

O empate veio com um gol contra de João Pedro Tchoca, que não conseguiu desviar de uma bola rebatida por Hugo Souza. As equipes se enfrentarão novamente na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. O vencedor avança para a próxima fase, e, em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade