Ana Thaís aponta erro de dupla em gol sofrido pelo Corinthians na Libertadores

O Corinthians abriu o placar contra o Universidad Central-VEN, mas levou o empate no segundo tempo e ficou no 1 a 1 na Libertadores, nesta quarta-feira (19). Comentarista do jogo na Globo, Ana Thaís Matos apontou um erro do meia Breno Bidon e do lateral Hugo no gol da equipe venezuelana, marcado pelo zagueiro João Pedro Tchoca, contra.

- No momento do cruzamento, o Bidon e o Hugo desistiram da marcação. O jogador da UCV conseguiu ficar livre, ele nem acreditou quando chegou e não tinha nenhum dos dois na marcação. O Bidon virou de costas e o Hugo travou na jogada porque esperou a marcação do Bidon. Ele ficou tranquilo para fazer o cruzamento e o Corinthians tomou o gol de empate - disse Ana Thaís.

Carrillo abriu o placar para o Corinthians aos 36 minutos do primeiro tempo, e o clube teve outras chances para ampliar o marcador. A equipe de Ramón Díaz teve maior posse de bola durante o jogo, mas acabou levando o empate aos 29' do segundo tempo. A partida de volta ocorre na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena.