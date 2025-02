Memphis estreia na Libertadores; veja os números do craque em torneios continentais

O Corinthians enfrenta o Universidad Central nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Fase 2 Preliminar da Pré-Libertadores. A estreia do Timão também marca a primeira partida do holandês pela competição sul-americana.

Cada vez mais próximo da torcida do Corinthians, o atacante de 31 anos ainda não viveu a experiência de disputar uma Libertadores com a camisa alvinegra, torneio remete a conquista invicta em 2012, mas também períodos de muita pressão sobre o clube.

Contratado em setembro, Memphis viveu a experiência de disputar a última Copa Sul-Americana pelo Corinthians, torneio no qual o Timão chegou até a semifinal, quando foi eliminado pelo Racing da Argentina. O atacante estreou contra o Fortaleza nas quartas de final.

O holandês disputou três partidas no torneio, duas como titular, e deu três assistências, com um tempo médio de 65 minutos por participação em jogada de gol. O Corinthians acabou sendo eliminado pelo adversário argentino na semifinal, após um empate por 2 a 2 na Neo Química Arena e derrota por 2 a 1 no El Cilindro, em Buenos Aires.

Memphis na Europa

Com o Lyon, o holandês chegou até a semifinal da Champions League na temporada de 2019/20, quando a fase final do torneio foi realizada em Lisboa, devido à pandemia. A equipe francesa chegou à semifinal, quando foi derrotada pelo Bayern de Munique.

Em toda sua carreira, Memphis disputou 32 partidas na Champions League, 25 como titular, marcou nove gols, deu 4 assistências e soma uma média de 168 minutos por participação em gol.

Na Europa League, o atacante defendeu Manchester United em 2016/2017, quando o time conquistou o título, mas o holandês se transferiu o Lyon muito antes da definição do torneio. Pela equipe francesa, a melhor campanha do jogador foi em 2017/2018, quando sua equipe avançou até as oitavas de final, eliminada para o CSKA Moscou.

No torneio, o jogador disputou 35 jogos, 25 como titular, marcou dez gols, deu três assistências, e possui média de 174 minutos para participar de gol.

Memphis foi um dos destaques do Lyon na temporada 2019/20 (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

Último gol

A última vez que o holandês marcou em um torneio continental foi no dia 13 de fevereiro de 2024, na vitória do Atlético de Madrid sobre a Internazionale por 2 a 1, nas oitavas de final da Champions League. Nesta ocasião, a equipe espanhola se classificou nos pênaltis.

Memphis em torneios continentais

Champions League

32 jogos (25 titular) 9 gols 4 assistências 168 minutos para participar de gol

Europa League

35 jogos (25 titular) 10 gols 3 assistências 174 minutos para participar de gol

Copa Sul-Americana