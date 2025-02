Ramón Díaz aponta motivo para empate frustrante do Corinthians

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Universidad Central, nesta quarta-feira (19), em Caracas, na Venezuela, pelo jogo de ida da fase preliminar 2 da Libertadores. O resultado teve um gosto amargo para a Fiel.

O Timão mostrou muita superioridade durante o confronto, mas não conseguiu matar o duelo. Após a partida, o técnico Ramón Díaz foi sincero ao apontar o motivo para o empate contra o adversário.

— Deixamos de correr, de ter dinâmica, de ser intensos. O jogo ficou lá e cá, e me parecia que eles estavam melhores. Eles estavam atrás no placar, queriam recuperar. A Libertadores é assim, não se pode dar vantagem. Em uma única jogada, eles marcaram o gol, praticamente a única chance que criaram — disse o técnico argentino na entrevista coletiva.

O Corinthians empatou com Universidad Central na jogo de ida da fase preliminar 2 da Libertadores (Foto: Juan Barreto/AFP)

Preocupação para a volta

O clube alvinegro desperdiçou muitas chances na primeira etapa, quando saiu na frente do placar com Carrillo. No segundo tempo, o Corinthians perdeu intensidade e viu o adversário crescer no jogo. Neste período, o Universidad Central finalizou nove vezes contra três do Timão. Ramón Díaz lamentou, mas viu um bom resultado.

— O que mais me preocupou foi a queda de ritmo no segundo tempo. A intensidade diminuiu, não conseguimos impor nosso jogo nem criar as mesmas chances do primeiro tempo. No início, o Corinthians dava a sensação de que poderia vencer, mas, no fim, o resultado não foi ruim — disse o treinador do Timão.

Próximo jogo

A partida de volta do confronto entre Corinthians e Universidad Central será na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o clube alvinegro encara o Guarani no domingo (23), em Itaquera, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.