Hugo Souza admite superioridade do Corinthians e lamenta empate na Libertadores

Nesta quarta-feira (19), o Corinthians empatou com a Universidad Central por 1 a 1, em Caracas, na Venezuela, no jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. Carrillo fez o gol do Timão enquanto João Pedro Tchoca, contra, fez para os adversários.

O resultado terminou com um sabor amargo para a Fiel. O Corinthians mostrou superioridade técnica sobre o adversário, teve mais posse de bola, não matou o jogo e foi punido no fim com o empate após erro da defesa do Timão. Após a partida, o goleiro Hugo Souza apontou falhas da equipe no duelo.

— A gente também esperava mais, principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, fomos dominantes, criamos oportunidade de fazer gols, não convertemos as chances, acho que deveríamos ter convertido, não dado brecha para os adversários, sabíamos que nossa equipe é superior, mas eles estavam esperando um erro, nós infelizmente cedemos, é algo que não pode acontecer nesse tipo de competição — falou o goleiro.

Caminho para a classificação

Corinthians e Universidad Central se reencontram na quarta-feira (26), na Neo Química Arena, pela partida de volta da Fase Preliminar 2. Hugo Souza enfatizou que o Corinthians precisa evoluir para superar o adversário e avançar de fase.

— Precisamos corrigir isso o mais rápido possível porque a gente não pode permitir isso, ainda mais quando o adversário, com todo respeito, está abaixo da nossa qualidade, precisamos transformar nossa qualidade em gol e vamos trabalhar para corrigir isso no jogo de volta — disse o goleiro.