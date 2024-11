Libertadores 2025 conhece primeiro brasileiro classificado

Taça da Copa Libertadores da América (Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 00:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Está definido o primeiro brasileiro classificado para a Copa Libertadores de 2025. Com os resultados da 32ª rodada do Brasileirão, o líder do campeonato, Botafogo, foi o primeiro clube a se classificar. Além das outras vagas restantes pelo campeonato nacional, se classificam também: o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana.

O Botafogo chegou aos 67 pontos após vencer o Vasco da Gama por 3 a 0, nesta terça-feira (5), no Nilton Santos. Os gols da partida foram marcados por Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos.

Neste momento, também se classificariam para a Libertadores, através do Brasileirão: Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo e São Paulo - sendo os três primeiros direto para a fase de grupos. Na briga por uma vaga ainda resta o Atlético-MG, que decide a final da Copa do Brasil com o Flamengo e a própria Libertadores com o Botafogo, e o Cruzeiro - na final da Copa Sul-Americana.

A final deste ano será no Monumental de Núñez, em partida única, no dia 30 de novembro. O Alvinegro, já classificado para o ano que vem, pode levantar a taça pela primeira vez na sua história. Caso vença o duelo com o Galo, uma nova vaga fica disponível no Brasileirão, transformando o G6 em G7. O mesmo acontece se o Flamengo continuar nesta posição no campeonato nacional e vencer a Copa do Brasil.

Savarino comemorando gol na vitória do Botafogo contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)