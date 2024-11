Títulos de rivais podem facilitar caminho do Vasco em vaga na Libertadores

Vasco vê aumentarem as chances de classificação na Libertadores com G-6 virando G-9 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco se fecha nesta reta final do Brasileirão e vê aumentarem chances de vaga na Libertadores com G-6 virando G-9. Apesar das chances do Cruz-maltino de terminar entre os seis primeiros serem pequenas, há a possibilidade de abrirem mais três vagas para a competição.

Para isso, a equipe de Rafael Paiva necessita do Botafogo vencer o Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistar a Copa do Brasil e o Cruzeiro garantir o título da Sul-Americana. Assim, o Vasco precisaria entrar seguir na nona colocação nos pontos corridos.

Ainda há outro time que pode interferir nesta conta. O Atlético-MG, que disputa as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, está em 10º lugar com um jogo a menos. Caso o Galo vença uma das decisões e suba na tabela do Brasileirão, o G-9 se mantém com Botafogo ou Flamengo garantindo a outra taça e o Cruzeiro vencendo a Sul-Americana.

Se o Atlético conquistar os dois títulos e o e o Cruzeiro for campeão sul-americano, o G-6 do Brasileiro viraria G-8 se os clubes mineiros terminassem entre os sete primeiros colocados.

Rafael Paiva é o técnico do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Aposta do Vasco para garantir a vaga na Libertadores

Atualmente na nona colocação, com 43 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, na próxima terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da competição nacional. O jogo é de suma importância para ambas as equipes.

O Vasco está a oito pontos do São Paulo - primeiro time da zona da Pré-Libertadores. Portanto, a partir de agora, cada ponto é de extrema importância para o Cruz-maltino - incluindo os que serão disputados no "Clássico da Amizade".

Outro trunfo da "Era Rafael Paiva", são os jogos em casa. O clube segue invicto em São Januário e mostrou grandes atuações, como as vitórias contra o São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Bahia. Mesmo até quando o time mostra fragilidade, a energia do estádio e da torcida conseguem empurrar para o resultado positivo, vide as partidas que teve contra o Athletico e Cuiabá.