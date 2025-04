LDU x Táchira: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo LDU TAC Libertadores Segunda rodada - Grupo C Data e Hora Quarta-feira (9), às 23h (de Brasília) Local Estádio Rodrigo Paz Delgado Árbitro Joel Alarcón Onde assistir ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

LDU (EQU) e Deportivo Táchira (VEN) se enfrentam nesta quarta-feira (9) pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores 2025, chave que tem o gigante Flamengo como principal força e favorito à liderança. A bola começa a rolar às 23h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, com transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.

As equipes duelam pela entrada na zona de classificação para o mata-mata. Na primeira rodada, a LDU foi até a Argentina e empatou sem gols com o Central Córdoba, adversário do Flamengo também nesta quarta, às 21h30. Já o Táchira recebeu o Rubro-Negro na cidade de San Cristóbal, na Venezuela, e foi derrotado por 1 a 0 - Juninho marcou o único gol do jogo.

Em relação ao calendário, os equatorianos chegam mais descansados para o confront. Enquanto a LDU teve jogo adiado contra o Barcelona pelo campeonato local, o Deportivo Táchira foi a campo pelo campeonato venezuelano e empatou por 1 a 1 com a Portuguesa.

✅ FICHA TÉCNICA

LDU (EQU) X DEPORTIVO TÁCHIRA (VEN)

LIBERTADORES - 2ª RODADA - GRUPO C

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE LDU X TÁCHIRA:

LDU (EQU): Valle; Quintero, Adé, Allala e Quiñónez; Gruezo, Ramírez, Villamíl, Alzugaray e Alvarado; Arce. Técnico: Pablo Sánchez.

DEPORTIVO TÁCHIRA (VEN): Jesús Camargo; Rosales, Vivas, Maidana e Yanniel Hernández; Requena, Calzadilla e Maurice Cova; Carlos Sosa, Diomar Díaz e Bryan Castillo. Técnico: Edgar Pérez.