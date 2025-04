Nacional x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo NAC BAH 2ª Rodada Conmebol Libertadores - Grupo F Data e Hora Quarta-feira (9), às 19h00 (de Brasília) Local Estádio Gran Parque Central, no Uruguai Árbitro Dario Herrera (ARG) Assistentes Gabriel Chade (ARG) Var Silvio Trucco (ARG) Onde assistir

Nacional (URU) e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. O confronto, válido pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores, terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Bahia vem de três empates seguidos: contra Corinthians e Santos, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Internacional, na estreia da Libertadores. A equipe ocupa a terceira colocação no Grupo.

Já o Nacional venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A equipe ocupa a modesta sexta colocação no Apertura do Campeonato Uruguaio, com 16 pontos. Na estreia da Libertadores, perdeu por 3 a 0 para o Atlético Nacional.

continua após a publicidade

Rogério Ceni, técnico do Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Nacional (URU) e Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL (URU) X BAHIA

LIBERTADORES - 2ª RODADA - GRUPO F

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gran Parque Central, no Uruguai;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NACIONAL: Mejía; Ancheta, Callione, Coates, Millán, Báez; Recoba, Oliva, Boggio; Herazo, Eduardo Vargas.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga, Luciano Rodríguez.