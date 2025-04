Paysandu x Goiás: onde assistir e horário da final da Copa Verde

Ficha do jogo PAY GOI Copa Verde Jogo de ida - Final Data e Hora Quarta-feira (9), às 20h (de Brasília) Local Mangueirão, em Belém-PA Árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes Anne Kesy Gomes e Cipriano da Silva Sousa Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir TNT (TV fechada) e Max (streaming)

Paysandu e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (9) pela ida da final da Copa Verde 2025, competição de início de temporada entre clubes das Regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo. A bola começa a rolar às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará e terá a transmissão da TNT na TV fechada e da Max por streaming.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para chegaram à decisão, as equipes tiveram caminhos com contextos bem diferentes. O Papão empatou fora de casa com o São Raimundo-RR e venceu por 3 a 0 no Mangueirão, fechando o agregado em 5 a 2, enquanto o Esmeraldino empatou duas vezes com o Brasiliense: 3 a 3 fora e 0 a 0 em casa, com a vaga sendo conquistada apenas nos pênaltis.

Já em relação aos últimos compromissos de cada lado, o Goiás desfruta do ânimo com a estreia na Série B vencendo o Amazonas por 1 a 0 na Serrinha, com gol de Rodrigo Andrade. O Paysandu, por sua vez, perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR no Mangueirão. O clube do Norte do país ainda fará a decisão estadual com o rival Remo no próximo mês.

continua após a publicidade

Goiás venceu o Amazonas na abertura da Série B (Foto: Isabela Azine/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X GOIÁS

FINAL - JOGO DE IDA - COPA VERDE

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirtão, em Belém-PA

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming).

PAYSANDU: Matheus Nogueira, Bryan, Ramón Martínez, Quintana e Patric; Matheus Vargas, Leandro Vilela e Romero; Rossi, Marlon e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

continua após a publicidade

GOIÁS: Tadeu, Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e DG; Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade, Juninho e Pedrinho; Jajá e Arthur. Técnico: Vagner Mancini.