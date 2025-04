Ficha do jogo BRA CHI Sul-Americano Semifinal Data e Hora Quarta-feira (9), às 18h (de Brasília) Local Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia Árbitro Onde assistir

Brasil e Chile se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. O confronto, válido pela semifinal do Sul-Americano Sub-17, terá transmissão do SporTV.

A equipe brasileira está invicta na competição, com 10 pontos, somando três vitórias e um empate, liderando o Grupo B. A Seleção empatou com o Uruguai e venceu Bolívia, Venezuela e Equador.

Já o Chile soma nove pontos, com três vitórias e uma derrota, para a Colômbia, na abertura do Grupo A. Na sequência, venceu Argentina, Peru e Paraguai.

O meia Zé Lucas, que retorna após cumprir suspensão automática no último confronto, comentou sobre sua expectativa para o duelo contra o Chile

- A expectativa é uma das melhores possíveis. Estamos invictos na competição, seguimos muito bem e muito unidos. Vamos enfrentar a forte equipe do Chile, que chegou na semifinal por muito mérito, igual a nós. Vamos dar o nosso melhor para classificar para a grande final - disse o garoto.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHILE

SUL-AMERICANO SUB-17

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia

📺 Onde assistir: SporTV

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Arthur Jampa; Angelo, Luis Eduardo, Kauã Prates e Rafael Gonzaga; Gustavo Gomes, Felipe de Morais e Luis Pacheco; Wesley de Freitas, Naarã Teixeira e Ruan Pablo.

CHILE: Fernández; Aranda, Goméz, Ruiz Ferreira e Pintos; Franco, Portillo, Velázquez, Villalba e Núnez; González.