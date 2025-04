Flamengo x Central Córdoba: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo 1ª rodada Grupo C - Libertadores Data e Hora Quarta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Cristian Garay (CHI) Assistentes Alejandro Molina (CHI) e Claudio Urrutia (CHI) Var Rodrigo Carvajal (CHI) Onde assistir

Flamengo e Central Córdoba (ARG) se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), pela Libertadores. No Maracanã, Rio de Janeiro, a bola rola às 21h30 (de Brasília). O confronto válido pela segunda rodada da competição terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

Na primeira rodada da fase de grupos, o FLamengo venceu o Deportivo Táchira, fora de casa, por 1 a 0. Juninho foi o autor do gol. Já o Central Córdoba, na Argentina, empatou com a LDU.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Central Córdoba pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CENTRAL CÓRDOBA

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz e Gerson; Plata (Luiz Aráujo), Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique (Juninho).

CENTRAL CÓRDOBA: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Iván Gómez e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

