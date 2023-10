Finalista da Libertadores, o Boca Juniors deve contar com o apoio massivo de sua torcida no Maracanã, na final contra o Fluminense, no dia 4 de novembro. De acordo com o jornalista Leandro Aguilera, da TyC Sports, são esperados mais de 100 mil torcedores do Boca no Rio de Janeiro. O repórter Raphael Sibilla, da Rede Globo, compartilhou a informação nas redes sociais e disse ter calculado que teríamos 50 mil xeneizes na Cidade Maravilhosa.