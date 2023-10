No único jogo realizado entre as equipes no Maracanã, o Tricolor conquistou um triunfo de virada por 3 a 1, em 2008. Após Palermo abrir o placar para os visitantes, Washington, Conca e Dodô foram os responsáveis pela vitória do time até então comandado por Renato Gaúcho e por avançar para a fase seguinte da competição.