São Paulo na Libertadores 2025: datas, horários e transmissão das quartas de final

A Conmebol divulgou as datas, horários e transmissão das quartas de final da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta a LDU, de Quito, nos dias 18 e 25 de setembro.

continua após a publicidade

Em 2023, pela Copa Sul-Americana, a equipe do Equador eliminou o time do Morumbis nos pênaltis. A eliminação, inclusive, aconteceu em casa. Além disso, o jogo de ida seria em Quito, que fica a 2850 metros de altitude.

➡️Ferreirinha fala sobre classificação do São Paulo e define clima

Datas dos jogos do São Paulo nas quartas

O jogo de ida acontece no dia 18, às 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, que fica em Equador. A decisão acontece no estádio do Morumbis, no dia 25, também às 19h (de Brasília). Quem avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A transmissão dos dois jogos será feita pelo Paramount+.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo poderá ter reforços na Libertadores

O São Paulo terá novidades na lista de inscritos para a Libertadores. Recentemente, anunciou o retorno do zagueiro Rafael Tolói, que antes estava na Itália. Agora, se prepara para anunciar Maílton, lateral-direito.

Com isso, Tolói deve entrar no lugar de Ruan, enquanto Maílton no lugar de Lucas Ferreira, provavelmente. Os dois jogadores deixaram o time, mas ainda estavam inscritos. Segundo o regulamento, as modificações só poderiam ser feitas a partir das quartas.

continua após a publicidade

Metas e premiação

O São Paulo atingiu a meta esportiva e financeira ao chegar à próxima fase. O ideal, segundo o que o clube esperava, era se classificar pelo menos até as quartas. Com isso, já tem garantido cerca de 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.

O Tricolor foi eliminado antes do previsto no Paulista e na Copa do Brasil. Avançar ainda mais na Libertadores, além do desejo de erguer a taça após 20 anos, ajuda também pensando nos cofres.

Veja a premiação da Libertadores 2025 a cada fase