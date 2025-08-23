São Paulo na Libertadores 2025: datas, horários e transmissão das quartas de final
Tricolor enfrenta a LDU pela Copa Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol divulgou as datas, horários e transmissão das quartas de final da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta a LDU, de Quito, nos dias 18 e 25 de setembro.
Em 2023, pela Copa Sul-Americana, a equipe do Equador eliminou o time do Morumbis nos pênaltis. A eliminação, inclusive, aconteceu em casa. Além disso, o jogo de ida seria em Quito, que fica a 2850 metros de altitude.
➡️Ferreirinha fala sobre classificação do São Paulo e define clima
Datas dos jogos do São Paulo nas quartas
O jogo de ida acontece no dia 18, às 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, que fica em Equador. A decisão acontece no estádio do Morumbis, no dia 25, também às 19h (de Brasília). Quem avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A transmissão dos dois jogos será feita pelo Paramount+.
São Paulo poderá ter reforços na Libertadores
O São Paulo terá novidades na lista de inscritos para a Libertadores. Recentemente, anunciou o retorno do zagueiro Rafael Tolói, que antes estava na Itália. Agora, se prepara para anunciar Maílton, lateral-direito.
Com isso, Tolói deve entrar no lugar de Ruan, enquanto Maílton no lugar de Lucas Ferreira, provavelmente. Os dois jogadores deixaram o time, mas ainda estavam inscritos. Segundo o regulamento, as modificações só poderiam ser feitas a partir das quartas.
Metas e premiação
O São Paulo atingiu a meta esportiva e financeira ao chegar à próxima fase. O ideal, segundo o que o clube esperava, era se classificar pelo menos até as quartas. Com isso, já tem garantido cerca de 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.
O Tricolor foi eliminado antes do previsto no Paulista e na Copa do Brasil. Avançar ainda mais na Libertadores, além do desejo de erguer a taça após 20 anos, ajuda também pensando nos cofres.
Veja a premiação da Libertadores 2025 a cada fase
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ R$ 16,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,76 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,8 milhões)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias