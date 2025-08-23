menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo na Libertadores 2025: datas, horários e transmissão das quartas de final

Tricolor enfrenta a LDU pela Copa Libertadores

Luciano comemora vitória do São Paulo contra o Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores
imagem cameraSão Paulo decide as quartas em casa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
13:03
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol divulgou as datas, horários e transmissão das quartas de final da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta a LDU, de Quito, nos dias 18 e 25 de setembro.

continua após a publicidade

Em 2023, pela Copa Sul-Americana, a equipe do Equador eliminou o time do Morumbis nos pênaltis. A eliminação, inclusive, aconteceu em casa. Além disso, o jogo de ida seria em Quito, que fica a 2850 metros de altitude.

➡️Ferreirinha fala sobre classificação do São Paulo e define clima

Datas dos jogos do São Paulo nas quartas

O jogo de ida acontece no dia 18, às 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, que fica em Equador. A decisão acontece no estádio do Morumbis, no dia 25, também às 19h (de Brasília). Quem avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A transmissão dos dois jogos será feita pelo Paramount+.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo poderá ter reforços na Libertadores

O São Paulo terá novidades na lista de inscritos para a Libertadores. Recentemente, anunciou o retorno do zagueiro Rafael Tolói, que antes estava na Itália. Agora, se prepara para anunciar Maílton, lateral-direito.

Com isso, Tolói deve entrar no lugar de Ruan, enquanto Maílton no lugar de Lucas Ferreira, provavelmente. Os dois jogadores deixaram o time, mas ainda estavam inscritos. Segundo o regulamento, as modificações só poderiam ser feitas a partir das quartas.

continua após a publicidade

Metas e premiação

O São Paulo atingiu a meta esportiva e financeira ao chegar à próxima fase. O ideal, segundo o que o clube esperava, era se classificar pelo menos até as quartas. Com isso, já tem garantido cerca de 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.

O Tricolor foi eliminado antes do previsto no Paulista e na Copa do Brasil. Avançar ainda mais na Libertadores, além do desejo de erguer a taça após 20 anos, ajuda também pensando nos cofres.

Veja a premiação da Libertadores 2025 a cada fase

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ R$ 16,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,76 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,8 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias