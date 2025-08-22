Atitude de torcida do River Plate viraliza: ‘Bizarro’
Equipe argentina enfrenta o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores
A atitude da torcida do River Plate durante a cobrança de pênaltis nas oitavas de final da Libertadores viralizou nas redes sociais: os "hinchas" não pararam de cantar por um minuto sequer. A postura no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG), foi fundamental para a vitória por 3 a 1 contra o Libertard, do Paraguai, nas penalidades máximas. Na web, internautas exaltaram os torcedores argentinos. Veja a repercussão abaixo.
Torcedores do River Plate reagem a duelo contra o Palmeiras na Libertadores
➡️ Argentina volta a desbancar Brasil nas quartas de final da Libertadores após sete anos
A repercussão da postura da torcida do River Plate foi tamanha que, 24 horas após o término da partida, ainda figurava entre os assuntos do momento da rede social "X" no Brasil.
Os torcedores argentinos não desanimaram apesar da tensão da partida. Na ida, em solo paraguaio, o River Plate empatou por 1 a 1 com o Libertad. Na volta, mesmo placar na Argentina. Driussi abriu o placar para os donos da casa, enquanto Robert Rojas igualou o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o ex-São Paulo Giuliano Galoppo foi expulso. Dessa forma, o time de Marcelo Gallardo segurou o empate para garantir a classificação nas penalidades.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
River Plate enfrenta o Palmeiras
O River Plate é o próximo adversário do Palmeiras na Libertadores. O primeiro confronto acontece no dia 17 de setembro, justamente no Monumental de Nuñez. A volta, exatamente uma semana depois, será no Allianz Parque, casa do Verdão, equipe que teve melhor desempenho na fase de grupos. Confira os demais duelos das quartas de final abaixo.
- São Paulo x LDU
- River Plate x Palmeiras
- Velez x Racing
- Estudiantes x Flamengo
