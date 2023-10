Está chegando a hora. A final da Libertadores da América de 2023 será disputada entre Boca Juniors x Fluminense, no Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro, um sábado, às 17h. Mais uma vez, a decisão será em jogo único. A final é disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Se não houver vencedor, a taça será decidida nos pênaltis.