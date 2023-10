⏱Como foi o primeiro tempo?



O Internacional conseguiu encurralar o Fluminense no início da partida e abriu o placar com Mercado aproveitando uma cobrança de escanteio com um vacilo de Fábio para cabecear e estufar as redes. O Colorado seguiu criando oportunidades com Maurício e Wanderson, mas o goleiro tricolor conseguiu se redimir com boas defesas.