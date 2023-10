Com a entrada de Kevin e Endrick nos lugares de Marcos Rocha e Artur, o Palmeiras melhorou demais e proporcionou um "ataque contra defesa" na segunda etapa. A expulsão de Rojo também ajudou, e logo em seguida Piquerez conseguiu empatar com um gol de fora da área. Mais crias entraram no decorrer da etapa final e a superioridade foi aumentando, mas a bola batia em tudo o que era possível e não entrava. Além disso, a arbitragem deu apenas cinco minutos de acréscimos mesmo com toda a cera argentina. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis.