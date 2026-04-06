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Libertadores 2026: veja agenda dos primeiros jogos da fase de grupos

Rodada de abertura está programada para esta terça-feira (7)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
05:00
Taça Libertadores final
imagem cameraTaça Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)
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A fase de grupos da Libertadores de 2026 está prestes a começar, com a rodada de abertura programada para a semana do dia 7 de abril, nesta terça-feira. A competição mais cobiçada do continente contará com seis representantes brasileiros na briga pela taça: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

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A fase de grupos se estenderá até o dia 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, cujo início está previsto para a segunda semana de agosto. A grande decisão da Libertadores 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

GRUPO A: Flamengo

Atual campeão da Libertadores e tetracampeão da competição (1981, 2019, 2022 e 2025), o Flamengo faz sua estreia fora de casa. O Rubro-Negro viaja até o Peru para encarar o Cusco no dia 8 de abril (quarta-feira), às 21h30. No grupo, além do time peruano, também estão Estudiantes e Independiente Medellín

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Os times do Grupo A:

  1. Flamengo (Brasil)
  2. Estudiantes (Argentina)
  3. Cusco (Peru)
  4. Independiente Medellín (Colômbia)

Agenda do Flamengo:

  • Rodada 1: 08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Flamengo
  • Rodada 2: 16/04 (Qui) às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín
  • Rodada 3: 29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Flamengo
  • Rodada 4: 07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo
  • Rodada 5: 20/05 (Qua) às 21h30: Flamengo x Estudiantes
  • Rodada 6: 26/05 (Ter) às 21h30: Flamengo x Cusco
Flamengo campeão da Libertadores 2025
Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

GRUPO C: Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras e campeão de 2023 entra em campo logo no primeiro dia do torneio. O Fluminense estreia no dia 7 de abril (terça-feira), às 19h00, fora de casa, contra o Deportivo La Guaira. A chave ainda conta com Bolívar e Independiente Rivadavia, que faz sua primeira participação na competição.

Os times do Grupo C:

  1. Fluminense (Brasil)
  2. Bolívar (Bolívia)
  3. Deportivo La Guaira (Venezuela)
  4. Independiente Rivadavia (Argentina)

Agenda do Fluminense:

  1. Rodada 1: 07/04 (Ter) às 19h00: Deportivo La Guaira x Fluminense
  2. Rodada 2: 15/04 (Qua) às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia
  3. Rodada 3: 30/04 (Qui) às 19h00: Bolívar x Fluminense
  4. Rodada 4: 06/05 (Qua) às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense
  5. Rodada 5: 19/05 (Ter) às 19h00: Fluminense x Bolívar
  6. Rodada 6: 27/05 (Qua) às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira
Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

GRUPO D: Cruzeiro

De volta a Libertadores após sete anos e campeão em 1976 e 1997, a Raposa caiu em um dos grupos mais pesados e tradicionais desta edição. A estreia do Cruzeiro será no Monumental de Guayaquil, no Equador, contra o Barcelona, no dia 7 de abril (terça-feira), às 19h00. Universidad Católica e Boca Juniors completam o grupo.

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Os times do Grupo D:

  • Boca Juniors (Argentina)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Universidad Católica (Chile)
  • Barcelona (Equador)

Agenda do Cruzeiro:

  • Rodada 1: 07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro
  • Rodada 2: 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica
  • Rodada 3: 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors
  • Rodada 4: 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro
  • Rodada 5: 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro
  • Rodada 6: 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU
Kaio Jorge ((Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro))
Time do Cruzeiro comemora vitória (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

GRUPO E: Corinthians

Campeão em 2012 e atual campeão da Copa do Brasil, Corinthians inicia sua jornada fora de casa, contra o Platense, no dia 9 de abril (quinta-feira), às 21h00, no estádio Vicente López. Além do Timão e do clube argentino, o grupo conta com Peñarol e Independiente Santa Fe.

Os times do Grupo E:

  1. Peñarol (Uruguai)
  2. Corinthians (Brasil)
  3. Independiente Santa Fe (Colômbia)
  4. Platense (Argentina)

Agenda do Corinthians:

  1. Rodada 1: 09/04 (Qui) às 21h00: Platense x Corinthians
  2. Rodada 2: 15/04 (Qua) às 21h30: Corinthians x Santa Fe
  3. Rodada 3: 30/04 (Qui) às 21h00: Corinthians x Peñarol
  4. Rodada 4: 06/05 (Qua) às 21h30: Santa Fe x Corinthians
  5. Rodada 5: 21/05 (Qui) às 21h30: Peñarol x Corinthians
  6. Rodada 6: 27/05 (Qua) às 21h30: Corinthians x Platense
Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

GRUPO F: Palmeiras

Com uma presença dominante nas últimas edições da competição e campeão em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras viaja para a Colômbia em sua estreia. O Alviverde encara o Junior Barranquilla, em Cartagena, no dia 8 de abril (quarta-feira), às 21h30. O grupo conta com Cerro Porteño e Sporting Cristal.

Os times do Grupo F:

  1. Palmeiras (Brasil)
  2. Cerro Porteño (Paraguai)
  3. Junior Barranquilla (Colômbia)
  4. Sporting Cristal (Peru)

Agenda do Palmeiras:

  • Rodada 1: 08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Palmeiras
  • Rodada 2: 16/04 (Qui) às 19h00: Palmeiras x Sporting Cristal
  • Rodada 3: 29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras
  • Rodada 4: 05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Palmeiras
  • Rodada 5: 20/05 (Qua) às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño
  • Rodada 6: 28/05 (Qui) - A definir: Palmeiras x Junior Barranquilla
Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado
Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

GRUPO G: Mirassol

A grande novidade é o Mirassol, estreante do Brasil na Libertadores. O clube paulista faz história ao entrar em campo pela primeira vez na competição jogando em casa, no Maião, contra o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, no dia 8 de abril (quarta-feira), às 19h00. A chave ainda conta com Always Ready e LDU.

Os times do Grupo G:

  1. LDU (Equador)
  2. Lanús (Argentina)
  3. Always Ready (Bolívia)
  4. Mirassol (Brasil)

Agenda do Mirassol:

  1. Rodada 1: 08/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Lanús
  2. Rodada 2: 14/04 (Ter) às 23h00: LDU x Mirassol
  3. Rodada 3: 29/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Always Ready
  4. Rodada 4: 07/05 (Qui) às 19h00: Mirassol x LDU
  5. Rodada 5: 19/05 (Ter) às 21h00: Always Ready x Mirassol
  6. Rodada 6: 26/05 (Ter) às 19h00: Lanús x Mirassol
Jogadores do Mirassol comemoral gol (Foto: JP Pacheco/Mirassol)
Jogadores do Mirassol comemoral gol (Foto: JP Pacheco/Mirassol)

Outros Grupos da Competição

  1. Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) e Deportes Tolima (COL).
  2. Grupo H: Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) e Universidad Central (VEN).

Mudanças no regulamento

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

    1.
  1. Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

    1.
  1. Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    4. 4.
  4. Menor número de cartões vermelhos.
    5. 5.
  5. Menor número de cartões amarelos.
    6. 6.
  6. Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Troféu da Conmebol Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)
Troféu da Conmebol Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)

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