Libertadores 2026: veja agenda dos primeiros jogos da fase de grupos
Rodada de abertura está programada para esta terça-feira (7)
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A fase de grupos da Libertadores de 2026 está prestes a começar, com a rodada de abertura programada para a semana do dia 7 de abril, nesta terça-feira. A competição mais cobiçada do continente contará com seis representantes brasileiros na briga pela taça: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
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A fase de grupos se estenderá até o dia 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, cujo início está previsto para a segunda semana de agosto. A grande decisão da Libertadores 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
GRUPO A: Flamengo
Atual campeão da Libertadores e tetracampeão da competição (1981, 2019, 2022 e 2025), o Flamengo faz sua estreia fora de casa. O Rubro-Negro viaja até o Peru para encarar o Cusco no dia 8 de abril (quarta-feira), às 21h30. No grupo, além do time peruano, também estão Estudiantes e Independiente Medellín
Os times do Grupo A:
- Flamengo (Brasil)
- Estudiantes (Argentina)
- Cusco (Peru)
- Independiente Medellín (Colômbia)
Agenda do Flamengo:
- Rodada 1: 08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Flamengo
- Rodada 2: 16/04 (Qui) às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín
- Rodada 3: 29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Flamengo
- Rodada 4: 07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo
- Rodada 5: 20/05 (Qua) às 21h30: Flamengo x Estudiantes
- Rodada 6: 26/05 (Ter) às 21h30: Flamengo x Cusco
GRUPO C: Fluminense
O Tricolor das Laranjeiras e campeão de 2023 entra em campo logo no primeiro dia do torneio. O Fluminense estreia no dia 7 de abril (terça-feira), às 19h00, fora de casa, contra o Deportivo La Guaira. A chave ainda conta com Bolívar e Independiente Rivadavia, que faz sua primeira participação na competição.
Os times do Grupo C:
- Fluminense (Brasil)
- Bolívar (Bolívia)
- Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
Agenda do Fluminense:
- Rodada 1: 07/04 (Ter) às 19h00: Deportivo La Guaira x Fluminense
- Rodada 2: 15/04 (Qua) às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia
- Rodada 3: 30/04 (Qui) às 19h00: Bolívar x Fluminense
- Rodada 4: 06/05 (Qua) às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense
- Rodada 5: 19/05 (Ter) às 19h00: Fluminense x Bolívar
- Rodada 6: 27/05 (Qua) às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira
GRUPO D: Cruzeiro
De volta a Libertadores após sete anos e campeão em 1976 e 1997, a Raposa caiu em um dos grupos mais pesados e tradicionais desta edição. A estreia do Cruzeiro será no Monumental de Guayaquil, no Equador, contra o Barcelona, no dia 7 de abril (terça-feira), às 19h00. Universidad Católica e Boca Juniors completam o grupo.
Os times do Grupo D:
- Boca Juniors (Argentina)
- Cruzeiro (Brasil)
- Universidad Católica (Chile)
- Barcelona (Equador)
Agenda do Cruzeiro:
- Rodada 1: 07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro
- Rodada 2: 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica
- Rodada 3: 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors
- Rodada 4: 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro
- Rodada 5: 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro
- Rodada 6: 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU
GRUPO E: Corinthians
Campeão em 2012 e atual campeão da Copa do Brasil, Corinthians inicia sua jornada fora de casa, contra o Platense, no dia 9 de abril (quinta-feira), às 21h00, no estádio Vicente López. Além do Timão e do clube argentino, o grupo conta com Peñarol e Independiente Santa Fe.
Os times do Grupo E:
- Peñarol (Uruguai)
- Corinthians (Brasil)
- Independiente Santa Fe (Colômbia)
- Platense (Argentina)
Agenda do Corinthians:
- Rodada 1: 09/04 (Qui) às 21h00: Platense x Corinthians
- Rodada 2: 15/04 (Qua) às 21h30: Corinthians x Santa Fe
- Rodada 3: 30/04 (Qui) às 21h00: Corinthians x Peñarol
- Rodada 4: 06/05 (Qua) às 21h30: Santa Fe x Corinthians
- Rodada 5: 21/05 (Qui) às 21h30: Peñarol x Corinthians
- Rodada 6: 27/05 (Qua) às 21h30: Corinthians x Platense
GRUPO F: Palmeiras
Com uma presença dominante nas últimas edições da competição e campeão em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras viaja para a Colômbia em sua estreia. O Alviverde encara o Junior Barranquilla, em Cartagena, no dia 8 de abril (quarta-feira), às 21h30. O grupo conta com Cerro Porteño e Sporting Cristal.
Os times do Grupo F:
- Palmeiras (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Sporting Cristal (Peru)
Agenda do Palmeiras:
- Rodada 1: 08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Palmeiras
- Rodada 2: 16/04 (Qui) às 19h00: Palmeiras x Sporting Cristal
- Rodada 3: 29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras
- Rodada 4: 05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Palmeiras
- Rodada 5: 20/05 (Qua) às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño
- Rodada 6: 28/05 (Qui) - A definir: Palmeiras x Junior Barranquilla
GRUPO G: Mirassol
A grande novidade é o Mirassol, estreante do Brasil na Libertadores. O clube paulista faz história ao entrar em campo pela primeira vez na competição jogando em casa, no Maião, contra o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, no dia 8 de abril (quarta-feira), às 19h00. A chave ainda conta com Always Ready e LDU.
Os times do Grupo G:
- LDU (Equador)
- Lanús (Argentina)
- Always Ready (Bolívia)
- Mirassol (Brasil)
Agenda do Mirassol:
- Rodada 1: 08/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Lanús
- Rodada 2: 14/04 (Ter) às 23h00: LDU x Mirassol
- Rodada 3: 29/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Always Ready
- Rodada 4: 07/05 (Qui) às 19h00: Mirassol x LDU
- Rodada 5: 19/05 (Ter) às 21h00: Always Ready x Mirassol
- Rodada 6: 26/05 (Ter) às 19h00: Lanús x Mirassol
Outros Grupos da Competição
- Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) e Deportes Tolima (COL).
- Grupo H: Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) e Universidad Central (VEN).
Mudanças no regulamento
A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.
A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:
- Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
- Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
- Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.
A nova ordem de desempate completa
Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:
- Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
- Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Menor número de cartões vermelhos.
- Menor número de cartões amarelos.
- Sorteio.
O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.
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