Libertadores 2026: veja agenda dos primeiros jogos da fase de grupos

A fase de grupos da Libertadores de 2026 está prestes a começar, com a rodada de abertura programada para a semana do dia 7 de abril, nesta terça-feira. A competição mais cobiçada do continente contará com seis representantes brasileiros na briga pela taça: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

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A fase de grupos se estenderá até o dia 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, cujo início está previsto para a segunda semana de agosto. A grande decisão da Libertadores 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

GRUPO A: Flamengo

Atual campeão da Libertadores e tetracampeão da competição (1981, 2019, 2022 e 2025), o Flamengo faz sua estreia fora de casa. O Rubro-Negro viaja até o Peru para encarar o Cusco no dia 8 de abril (quarta-feira), às 21h30. No grupo, além do time peruano, também estão Estudiantes e Independiente Medellín

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Os times do Grupo A:

Flamengo (Brasil) Estudiantes (Argentina) Cusco (Peru) Independiente Medellín (Colômbia)

Agenda do Flamengo:

Rodada 1: 08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Flamengo

08/04 (Qua) às 21h30: Cusco x Rodada 2: 16/04 (Qui) às 21h30: Flamengo x Independiente Medellín

16/04 (Qui) às 21h30: x Independiente Medellín Rodada 3: 29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Flamengo

29/04 (Qua) às 21h30: Estudiantes x Rodada 4: 07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Flamengo

07/05 (Qui) às 21h30: Independiente Medellín x Rodada 5: 20/05 (Qua) às 21h30: Flamengo x Estudiantes

20/05 (Qua) às 21h30: x Estudiantes Rodada 6: 26/05 (Ter) às 21h30: Flamengo x Cusco

Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

GRUPO C: Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras e campeão de 2023 entra em campo logo no primeiro dia do torneio. O Fluminense estreia no dia 7 de abril (terça-feira), às 19h00, fora de casa, contra o Deportivo La Guaira. A chave ainda conta com Bolívar e Independiente Rivadavia, que faz sua primeira participação na competição.

Os times do Grupo C:

Fluminense (Brasil) Bolívar (Bolívia) Deportivo La Guaira (Venezuela) Independiente Rivadavia (Argentina)

Agenda do Fluminense:

Rodada 1: 07/04 (Ter) às 19h00: Deportivo La Guaira x Fluminense Rodada 2: 15/04 (Qua) às 21h30: Fluminense x Independiente Rivadavia Rodada 3: 30/04 (Qui) às 19h00: Bolívar x Fluminense Rodada 4: 06/05 (Qua) às 21h30: Independiente Rivadavia x Fluminense Rodada 5: 19/05 (Ter) às 19h00: Fluminense x Bolívar Rodada 6: 27/05 (Qua) às 21h30: Fluminense x Deportivo La Guaira

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

GRUPO D: Cruzeiro

De volta a Libertadores após sete anos e campeão em 1976 e 1997, a Raposa caiu em um dos grupos mais pesados e tradicionais desta edição. A estreia do Cruzeiro será no Monumental de Guayaquil, no Equador, contra o Barcelona, no dia 7 de abril (terça-feira), às 19h00. Universidad Católica e Boca Juniors completam o grupo.

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Os times do Grupo D:

Boca Juniors (Argentina)

Cruzeiro (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Barcelona (Equador)

Agenda do Cruzeiro:

Rodada 1: 07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Cruzeiro

07/04 (Ter) às 19h00: Barcelona-EQU x Rodada 2: 15/04 (Qua) às 19h00: Cruzeiro x Universidad Católica

15/04 (Qua) às 19h00: x Universidad Católica Rodada 3: 28/04 (Ter) às 21h30: Cruzeiro x Boca Juniors

28/04 (Ter) às 21h30: x Boca Juniors Rodada 4: 06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Cruzeiro

06/05 (Qua) às 23h00: Universidad Católica x Rodada 5: 19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Cruzeiro

19/05 (Ter) às 21h30: Boca Juniors x Rodada 6: 28/05 (Qui) às 21h30: Cruzeiro x Barcelona-EQU

Time do Cruzeiro comemora vitória (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

GRUPO E: Corinthians

Campeão em 2012 e atual campeão da Copa do Brasil, Corinthians inicia sua jornada fora de casa, contra o Platense, no dia 9 de abril (quinta-feira), às 21h00, no estádio Vicente López. Além do Timão e do clube argentino, o grupo conta com Peñarol e Independiente Santa Fe.

Os times do Grupo E:

Peñarol (Uruguai) Corinthians (Brasil) Independiente Santa Fe (Colômbia) Platense (Argentina)

Agenda do Corinthians:

Rodada 1: 09/04 (Qui) às 21h00: Platense x Corinthians Rodada 2: 15/04 (Qua) às 21h30: Corinthians x Santa Fe Rodada 3: 30/04 (Qui) às 21h00: Corinthians x Peñarol Rodada 4: 06/05 (Qua) às 21h30: Santa Fe x Corinthians Rodada 5: 21/05 (Qui) às 21h30: Peñarol x Corinthians Rodada 6: 27/05 (Qua) às 21h30: Corinthians x Platense

Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

GRUPO F: Palmeiras

Com uma presença dominante nas últimas edições da competição e campeão em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras viaja para a Colômbia em sua estreia. O Alviverde encara o Junior Barranquilla, em Cartagena, no dia 8 de abril (quarta-feira), às 21h30. O grupo conta com Cerro Porteño e Sporting Cristal.

Os times do Grupo F:

Palmeiras (Brasil) Cerro Porteño (Paraguai) Junior Barranquilla (Colômbia) Sporting Cristal (Peru)

Agenda do Palmeiras:

Rodada 1: 08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Palmeiras

08/04 (Qua) às 21h30: Junior Barranquilla x Rodada 2: 16/04 (Qui) às 19h00: Palmeiras x Sporting Cristal

16/04 (Qui) às 19h00: x Sporting Cristal Rodada 3: 29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Palmeiras

29/04 (Qua) às 21h30: Cerro Porteño x Rodada 4: 05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Palmeiras

05/05 (Ter) às 19h00: Sporting Cristal x Rodada 5: 20/05 (Qua) às 21h30: Palmeiras x Cerro Porteño

20/05 (Qua) às 21h30: x Cerro Porteño Rodada 6: 28/05 (Qui) - A definir: Palmeiras x Junior Barranquilla

Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

GRUPO G: Mirassol

A grande novidade é o Mirassol, estreante do Brasil na Libertadores. O clube paulista faz história ao entrar em campo pela primeira vez na competição jogando em casa, no Maião, contra o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, no dia 8 de abril (quarta-feira), às 19h00. A chave ainda conta com Always Ready e LDU.

Os times do Grupo G:

LDU (Equador) Lanús (Argentina) Always Ready (Bolívia) Mirassol (Brasil)

Agenda do Mirassol:

Rodada 1: 08/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Lanús Rodada 2: 14/04 (Ter) às 23h00: LDU x Mirassol Rodada 3: 29/04 (Qua) às 19h00: Mirassol x Always Ready Rodada 4: 07/05 (Qui) às 19h00: Mirassol x LDU Rodada 5: 19/05 (Ter) às 21h00: Always Ready x Mirassol Rodada 6: 26/05 (Ter) às 19h00: Lanús x Mirassol

Jogadores do Mirassol comemoral gol (Foto: JP Pacheco/Mirassol)

Outros Grupos da Competição

Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) e Deportes Tolima (COL). Grupo H: Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) e Universidad Central (VEN).

Mudanças no regulamento

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

1 . Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos. 2 . Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes. 3 . Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

1 . Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si). 2 . Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 3 . Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 4 . Menor número de cartões vermelhos. 5 . Menor número de cartões amarelos. 6 . Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Troféu da Conmebol Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)

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