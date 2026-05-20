Artur Jorge exalta personalidade dos jogadores do Cruzeiro contra o Boca: 'Ponto importante'

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Boca Juniors na noite da última terça-feira (19), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, a Raposa depende apenas de si para se classificar para as oitavas de final. Após a partida, o técnico Artur Jorge valorizou o ponto conquistado na Argentina.

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– Começo dizendo que é um ponto importante para nós, para aquilo que a dificuldade que esse grupo traz para as equipes. Sabíamos que teríamos um jogo intenso, que de fato se confirmou naquilo que era, toda a paixão posta pelas equipes em campo. Uma noite muito grande para o futebol. Um ponto conquistado é fruto do contexto, tendo em conta aquilo que tivemos que suportar no segundo tempo. Fico com a sensação de que se o Gerson não é expulso, teríamos vencido o jogo. Fizemos um segundo tempo mais consistente, uma equipe que soube ter personalidade, em um campo difícil, contra uma equipe difícil – analisou Artur Jorge.

– Tivemos a oportunidade, no intervalo, que permitimos muitas chances aos adversários nos primeiros 15 minutos, perdemos bolas em zonas proibidas. Confundimos sair com critério e risco. Deixamos o adversário perto do gol. Corrigimos no intervalo almas coisas em determinadas posições. E tivemos um segundo tempo mais fluido. Uma demonstração de personalidade da equipe. O resultado não foi alterado, muito por culpa daquilo que foi nossa obrigação de ter a equipe em função de uma expulsão – ressaltou sobre o segundo tempo.

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Boca Juniors x Cruzeiro

Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols.

Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

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Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

Mesmo sem alterações de Artur Jorge, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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