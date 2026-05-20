Matheus Pereira valoriza empate do Cruzeiro e admite: 'Entramos dormindo'

O Cruzeiro conseguiu um ponto importante na Bombonera na noite desta terça-feira (19), contra o Boca Juniors. Após a partida, Matheus Pereira exaltou a partida celeste, mas fez um alerta sobre o início do jogo da equipe.

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– Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Entramos um pouco dormindo no primeiro tempo, deixamos eles criarem oportunidades. No segundo tempo entramos melhor, criamos chances. Tivemos oportunidades para virar. Mas o empate é um resultado que nos deixa em posição boa, dependendo só da gente. Ponto importante – disse Matheus Pereira em entrevista ao Paramount+.

Além disso, o camisa 10 ainda falou sobre não ter sido convocado para a Copa do Mundo, mas ressaltou que ficou feliz por ter sido lembrado na pré-lista.

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– Tinha esperanças, mas entendo. A Seleção Brasileira é recheada de jogadores de muita qualidade. A concorrência é muito alta, fiquei grato só de estar na lista. Sou mais um para torcer. Sei que é difícil. O importante é dar seguimento no trabalho no clube – comentou Matheus Pereira.

Boca Juniors x Cruzeiro

Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols.

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Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

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Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

Mesmo sem alterações, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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