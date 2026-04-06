Paquetá: 'Muito tranquilo sobre o que tenho que fazer para estar na Seleção'

Lucas Paquetá mais uma vez começou no banco do Flamengo nesse domingo (5), quando o time bateu o Santos por 3 a 1 no Maracanã. Mas o jogador entrou no decorrer do segundo tempo e deu nova dinâmica à equipe, sendo inclusive o responsável pelo gol mais bonito da noite, em chute da entrada da área.

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➡️Arrascaeta: 'O torcedor do Flamengo vai abraçar o time com nossa entrega'

Paquetá voltou ao futebol brasileiro este ano para jogar no clube que o projetou, mas também de olho em uma das 26 vagas na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O jogador, porém, faz um início de temporada sem brilho e ficou de fora da última lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti. Após a boa atuação sobre o Santos, o volante foi pergunta sobre Copa do Mundo e demonstrou serenidade.

— Sempre vai ser meu sonho. Acho que eu tenho muito tranquilo o que eu tenho que fazer, que é trabalhar no meu clube, fazer o meu melhor. Já são sete anos dentro da Seleção e sempre fui assim, primeiro fazendo o meu trabalho no meu clube para que eu possa chegar na Seleção. Vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar o meu objetivo —, declarou Paquetá.

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O jogador também falou sobre a semana conturbada no Flamengo, que foi bastante criticado após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino na semana passada.

— Primeiro é entender que o Flamengo não pode perder da maneira que perdeu. Perder partidas é do jogo, mas da maneira que foi incomodou muito todos nós. Acho que a gente entendeu que o que a gente tem que fazer é responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar —, considerou Lucas Paquetá.

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Na avaliação do volante, faltou um pouco de entrega na derrota para o Bragantino, algo que foi demonstrado contra o Santos, quando o time foi para cima e virou o marcador.

— Faltou um pouco de energia de todos nós, então a gente entendeu bem isso e seguiu hoje (domingo) com o jogo. E a gente botou a energia mesmo saindo atrás, acreditando até o final e com o resultado.

Lucas Paquetá quer estar em mais uma Copa do Mundo (Foto: Peter Ilicciev/Folhapress)

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