Gerson é expulso, mas Cruzeiro segura empate contra o Boca Juniors; dê suas notas
As equipes se enfrentaram em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos
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Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera, na noite desta terça-feira (19), e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.
Boca pressiona Cruzeiro e abre o placar no primeiro tempo
Dentro de casa, o Boca partiu para cima e, logo no primeiro minuto, Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.
Gerson é expulso e Cruzeiro tem a chance de vencer, mas fica no empate
Mesmo sem alterações, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas, quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.
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No momento em que o Cruzeiro ensaiava uma virada depois de empatar o jogo com Fagner, uma expulsão mudou os rumos do jogo. A partir do momento em que Gerson foi expulso, o Boca retomou o controle da partida e voltou a exigir boas defesas de Otávio.
Deu aula 🏅
Apesar de não ter se posicionado da melhor maneira no gol sofrido no primeiro tempo, o goleiro Otávio fez milagres na Bombonera que mantiveram o Cruzeiro vivo, tanto no primeiro tempo em desvantagem no placar, como na segunda etapa, após a expulsão de Gerson.
Ficou abaixo 📉
Próximo do final da partida, o Cruzeiro teve a chance de virar o jogo, em chance clara de Neyser. Mas mesmo livre de marcação, apenas contra o goleiro, o atacante chutou em cima do arqueiro.
Ei, juiz! 📣
A arbitragem de Jesús Valenzuela rendeu críticas dos dois lados. Os argentinos reclamaram muito de um toque de mão de Kaiki no lance do gol celeste. Enquanto isso, o Cruzeiro perdeu Gerson em uma expulsão direta por um lance de bola dividida.
Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!
✅ Ficha técnica
BOCA JUNIORS 🆚 CRUZERO
Libertadores- 5ª Rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
🥅 Gols: Merentiel, 13'/1°T (1-0); Fagner, 9'/2T;
🟨 Cartões amarelos: Costa (BOC), Zeballos (BOC); Fagner (CRU), Neyser (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: Gerson (CRU)
BOCA JUNIORS (Técnico: Claudio Ubeda)
Brey; Braida, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte (Zeballos), Paredes, Delgado, Aranda; Giménez (Romero), Merentiel
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira (Fabrício Bruno), Christian; Kaio Jorge (Neyser), Bruno Rodrigues (Sinisterra).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
📺 VAR: Angel Arteaga (VEN)
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