Fabrício Bruno, do Cruzeiro, comenta expulsão de Gerson: 'Malandragem do Paredes'

Mesmo com um jogador a menos em boa parte da segunda etapa do jogo contra o Boca Juniors, o Cruzeiro conseguiu empatar em 1 a 1 e levar um ponto para Belo Horizonte. Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno falou sobre a expulsão de Gerson.

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– Tivemos algumas chances claras de matar o jogo. Assim como eles tiveram também, o Otávio foi muito feliz. O gol anulado eu sabia que tinha pegado na mão, mas ele fez falta, só foi no corpo do Jonathan. Poderia ter sido avaliado melhor (expulsão do Gerson). Um lance em tempo real é completamente diferente se analisado em câmera lenta, não se tem noção do impacto. Vale a malandragem do Paredes também, ficou rolando de dor, quando viu o cartão vermelho, levantou. Não acho que foi para expulsão, foi muito rigoroso – comentou o zagueiro.

Especificamente sobre o jogo, Fabrício Bruno ressaltou a importância de somar o ponto contra o Boca Juniors fora de casa.

– Enfrentar o Boca em Belo Horizonte ou aqui é muito difícil, pela qualidade que eles têm. Demanda mais atenção, concentração para fazer grandes jogos. O cenário se desenhou pela expulsão, acaba que eles tinham que se jogar ao ataque. Fico feliz pelo Otávio, vem em uma crescente grande. Focar no Brasileirão e depois na Libertadores – disse.

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– Um resultado importante. Enfrentar o Boca na Bombonera é difícil. Ainda mais como se desenhou a partida no segundo tempo, com um a menos. Tivemos que ser mais aguerridos para segurar o resultado. Resultado importante. Temos que definir com o apoio do nosso torcedor – analisou Fabrício Bruno.

Boca Juniors x Cruzeiro

Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols.

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Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

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Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

Mesmo sem alterações de Artur Jorge, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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