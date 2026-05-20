Canobbio é sincero após resultado do Fluminense na Libertadores: 'Muita raiva'

Apesar de ter vencido o Bolívar, o gosto da noite foi ruim para o Fluminense. O Tricolor entrou em campo precisando de três gols de diferença para depender só de si na Libertadores. Com o placar final de 2 a 1, o time vai ter que torcer por um tropeço dos bolivianos contra o Independiente Rivadavia. Na zona mista, Canobbio comentou o resultado.

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— É muita raiva, um sentimento de copo meio cheio, meio vazio. No primeiro tempo, conseguimos um gol muito rápido, estávamos empolgados para buscar o segundo e tomamos um gol que não estava no planejamento do jogo. Como estávamos, como a torcida estava puxando, a gente sentia dentro de campo. Estava maneiro para buscar o segundo gol e mais. Futebol não é só questão de jogar bem, de resultado justo. Nós conseguimos fazer o segundo antes do que eles. O goleiro deles foi bem. É o futebol, não é resultado justo. Agora dependemos de outro time para nos classificar. A fé é a última que se perde.

Montanha-russa de emoções no primeiro tempo

O Fluminense entrou em sintonia perfeita com a torcida e jogou um futebol avassalador até conseguir o primeiro gol. Depois disso, faltou eficácia para aproveitar a vantagem e a fragilidade do adversário na busca pelos gols que precisava. Com a defesa desalinhada, o Bolívar empatou e abalou completamente a confiança dos donos da casa. Mesmo com o Maracanã a seu favor, o Flu errou muito e não conseguiu retomar a vantagem no placar.

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Segundo tempo de desespero

Na segunda etapa, com a torcida impaciente, o time continuou errando e não dava sinais de que conseguiria marcar os gols que precisava. Aos 10 minutos, Cuberas colocou Castillo e foi com tudo para o ataque. O time perdeu organização, mas pressionou melhor o adversário. Mesmo assim, faltou qualidade para aproveitar as chances. Aos 25 minutos, John Kennedy fez o gol da vitória, mas foi tirado logo depois e o Tricolor não mudou o panorama do confronto.

Maxi Cuberas em Fluminense x Bolívar (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

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