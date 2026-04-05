Arrascaeta: 'O torcedor do Flamengo vai abraçar o time com nossa entrega'

O Flamengo saiu de campo festejado pelo seu torcedor após a vitória por 3 a 1 sobre o Santos neste domingo (5), no Maracanã. Mas o time entrou em campo sob alguns protestos e foi para o vestiário no intervalo sob vaias. Àquela altura, o time empatava sem gols e fazia uma atuação ruim, que fez o torcedor lembrar dos 3 a 0 para o Bragantino no meio de semana. Ao fim da partida deste domingo, o meia Arrascaeta falou sobre a pressão da torcida.

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— Falamos entre nós (jogadores), você vai do céu ao inferno em praticamente quatro ou cinco dias. Tenho muitos anos no clube, conheço o clube muito bem e eu sei que o torcedor vai abraçar o time junto com as vitórias e com a entrega a cada jogo —, considerou Arrascaeta, que viu a mudança de humor da torcida como natural.

O jogador, que por vezes ostenta a braçadeira de capitão, afirmou que os jogadores do Flamengo não se eximem da responsabilidade de representar o clube.

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— Quando a gente fala de responsabilidade, a gente sabe que está representando muitas pessoas também dentro do campo e temos que tentar fazer o nosso melhor e pensar que cada jogo daqui para frente é uma final —, observou o uruguaio.

Diante do Santos, Arrascaeta fez a partida número 369 com a camisa do Flamengo, igualando o recorde do meio-campo paraguaio Modesto Bría como jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra.

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Arrascaeta já é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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