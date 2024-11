Conmebol inicia venda de ingressos para final da Libertadores

Taça da Copa Libertadores (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 13:14 • São Paulo (SP)

A Conmebol abriu nesta sexta-feira (1º) a venda de ingressos para a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, que será disputada no próximo dia 30, na Argentina.

Para chegar na decisão, o Galo venceu o River por 3 a 0, na Arena MRV, e empatou sem gols em Buenos Aires. Enquanto o Glorioso goleou o Peñarol por 5 a 0, no Nilton Santos, e perdeu por 3 a 1 no Estádio Centenário, em Montevidéo.

No próximo dia 30 (sábado), as equipes se enfrentam no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo título da competição continetal. A equipe comandada por Gabriel Milito busca sua segunda taça. Já o Botafogo tenta a conquista inétida do torneio, que garante vaga no Super Mundial de Clubes.

Categorias e valores dos ingressos para a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Reprodução)

Valores dos ingressos da final da Libertadores

Categoria 1: de 280 a 320 dólares (de R$ 1.620 a R$ 1.850,00). Disponíveis a partir desta sexta, 1º de novembro para o público em geral;

de 280 a 320 dólares (de R$ 1.620 a R$ 1.850,00). Disponíveis a partir desta sexta, 1º de novembro para o público em geral; Categoria 2: 140 dólares (cerca de R$ 810,00). Disponíveis a partir desta sexta, 1º de novembro para o público em geral;

140 dólares (cerca de R$ 810,00). Disponíveis a partir desta sexta, 1º de novembro para o público em geral; Categoria 3: de 50 a 140 dólares (de R$ 290 a R$ 810,00). Disponíveis a partir da próxima semana exclusivamente para torcedores dos clubes finalistas.

De acordo com comunicado da Conmebol, os clubes finalistas são responsáveis por administrar suas próprias políticas de venda de ingressos da categoria 3.

Os ingressos para a decisão estão disponíveis no seguinte link: www.tickets.conmebol.com