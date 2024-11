Thiago Almada comemora gol do Botafogo sobre o Peñarol na semifinal da Libertadores. (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo vive o momento mais importante da sua história. Embalado e invicto no Brasileirão, o Glorioso conquistou, na última quarta-feira (30), a vaga inédita para a final da Libertadores, deixando para trás o Peñarol, por 6 a 3, no agregado, no estádio Centenário, em Montevidéu. Agora, vai em busca da Glória Eterna contra o Atlético-MG, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. A conquista do título continental pode fazer com que Thiago Almada, contratação mais cara do futebol brasileiro, saia sem custos.

Um dos principais personagens da campanha do Glorioso no mata-mata da competição tem sido Thiago Almada. O argentino de 23 anos chegou na janela de transferências do meio do ano como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e se tornou titular rapidamente na equipe de Artur Jorge.

O Botafogo pagou US$ 25 milhões (R$ 137,4 milhões) para tirar o jogador do Atlanta United, da MLS, e fechar vínculo de cinco anos. Quando a joia foi anunciada, não faltou quem questionasse os valores investidos no jogador. Mas, a classificação para a final da Libertadores na noite desta quarta-feira justificou os valores e a razão da contratação histórica.

Com a camisa alvinegra, Almada já soma 17 jogos e três gols, se tornando um dos pilares da criação no meio-campo. Apesar da pouca idade, o jovem já mostra uma maturidade importante dentro de campo, principalmente em momentos de pressão. O meia tem características ofensivas e a capacidade de ocupar o terço de ataque o tempo todo. Com a liberdade de movimentação, ele pode buscar a bola mais próxima dos zagueiros, e construir as jogadas desde a defesa.

Na partida contra o Peñarol, o técnico Artur Jorge aproveitou a vantagem de cinco gols construída na partida de ida, no Nilton Santos, e optou por ir a campo com um time misto. O argentino e alguns titulares pendurados começaram no banco. Mas, o camisa 23 entrou no segundo tempo para marcar o gol que fez os torcedores respirarem aliviados e ampliando a vantagem do Glorioso.

Almada comemora seu gol pelo Botafogo pela semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, no estádio Centenário. (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Não só pelo gol, mas a entrada do jogador mudou a postura do time em campo. O meia conseguiu reter mais a bola e dar a tranquilidade na construção de jogadas de contra-ataque. Além de conseguir achar espaços em meio a pressão para conseguir jogando sem a perda da posse.

A vaga inédita da decisão da competição continental já é marcante por si só. Mas para John Textor pode valer ainda mais. Nesta edição, o vencedor vai faturar US$ 23 milhões de dólares (R$ 115,7 milhões) apenas pela vitória na final, valor equivalente à compra de Thiago Almada em julho. Porém, o Botafogo tem o acúmulo de premiações por ter avançado no torneio desde as fases preliminares. Com o acúmulo de premiações, o campeão da Libertadores 2024 pode faturar até US$ 33,23 milhões (R$ 167,1 milhões).

💰 Premiação da Libertadores 2024:

- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,01 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,66 milhão) por vitória

- Oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões)

- Quartas: US$ 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões)

- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões)

- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões)

- Campeão: US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões)

O Glorioso enfrenta o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição. Antes disso, entra em campo na próxima terça-feira (5) em clássico contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30m (de Brasília). O Alvinegro defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.