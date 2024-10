Torcedores opinam sobre fim de temporada do Botafogo

Torcedores do Botafogo no estádio Centenário, em Montevidéu, na semifinal da Libertadores. (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)







Publicada em 31/10/2024 - 19:27

A temporada de 2024 tem chance de terminar de maneira mágica para o Botafogo. Isso porque o Alvinegro pode conquistar o primeiro título na Libertadores e ser bicampeão brasileiro. Em enquete realizada no canal do WhatsApp do Lance! Botafogo, os torcedores opinaram sobre como o ano será finalizado.

O Botafogo passou por cima do Peñarol, na semifinal da Libertadores, no estádio Centenário, em Montevidéu, nesta quarta-feira (30), e se classificou para a final da competição continental de forma inédita. Embalado em uma era de vitórias e escritas quebradas, a equipe de Artur Jorge, agora, vira a chave para o Brasileirão, onde briga por mais um título nesta temporada.

No Campeonato Brasileiro, restam apenas sete jogos para consagrar, finalmente, o campeão nacional de 2024. O Glorioso é o atual líder, com 64 pontos, e engatou em uma sequência invicta na competição. Mesmo sem perder há nove jogos, o vice-líder Palmeiras, com 61, se manteve na cola em uma disputa direta pelo título, mas o topo da tabela segue com a equipe de Artur Jorge, com uma vantagem de três pontos.

Com maioria esmagadora dos votos, os torcedores acham que o Botafogo será campeão das duas competições que disputa a taça. Dos 2.357 votos, 85% dos alvinegros votaram nesta opção. Por outro lado, há quem acredite que a equipe de General Severiano vai terminar a temporada sem gritar 'campeão'. Para 2% dos torcedores, o ano de 2024 para o Alvinegro será sem títulos.

Por fim, 8% dos torcedores acham que o Botafogo vai ser campeão apenas da Libertadores. Enquanto, cerca de 5% crê que o Alvinegro vai conquistar só o campeonato nacional.

O Glorioso enfrenta o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição. Antes disso, entra em campo na próxima terça-feira (5) em clássico contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30m (de Brasília). O Alvinegro defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.

Jogadores do Botafogo comemoram classificação para a final da Libertadores. (Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP)