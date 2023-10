O Boca Juniors-ARG garantiu a sua vaga na decisão da Libertadores ao eliminar o Palmeiras nesta quinta-feira (5), no Allianz Parque, após empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória nos pênaltis (4 a 2). Na saída de campo após o duelo, Cavani, autor do gol do Boca no tempo regulamentar, exaltou a classificação dos argentinos, afirmando que vencer no estádio do adversário "tem um sabor especial".