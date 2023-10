A final da Libertadores está definida: Fluminense e Boca Juniors decidem o título da competição continental no dia 4 de novembro (sábado), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A final é disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Se não houver vencedor, a taça será decidida nos pênaltis.